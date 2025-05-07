Favbet Foundation присоединился к проекту по обеспечению автомобилями ветеранов с инвалидностью

Первые машины уже нашли своих владельцев

Favbet Foundation первым присоединился к проекту "Украинской правды" по обеспечению автомобилями ветеранов с инвалидностью

При поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation ветераны с инвалидностью получили первые специализированные автомобили в рамках специального проекта "Украинской правды". Автомобили модернизированы в соответствии с особыми потребностями ветеранов, чтобы обеспечить им комфортное передвижение и поддержку в повседневной жизни.

Проект, инициированный "Украинской правдой", призван помочь ветеранам, получившим тяжелые травмы в результате боевых действий, вернуться к активной жизни. Организаторы отмечают, что модернизированные автомобили станут важным шагом по повышению мобильности и социальной интеграции защитников.

"Мы гордимся тем, что стали первыми, кто поддержал эту важную инициативу. Обеспечение ветеранов специализированными автомобилями – это не только о физической мобильности, но и о достоинстве, независимости и возможности жить полноценной жизнью. Вместе мы можем сделать гораздо больше для наших героев", – заявил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Организаторы проекта – журналисты "Украинской правды" – обращаются к ответственному бизнесу и благотворительным организациям с призывом приобщиться к инициативе. Каждый вклад поможет обеспечить ветеранов необходимой поддержкой и продемонстрировать солидарность украинского общества с теми, кто отдал свое здоровье за свободу страны.

Favbet Foundation уже долго поддерживает украинских защитников и гражданских, пострадавших от войны, реализуя проекты в сферах образования, спорта и гуманитарной помощи. Содействие проекту "Украинской правды" стало очередным шагом фонда по делу поддержки ветеранского сообщества.