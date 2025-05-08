Не остання жінка в Росії: хто в парі з Путіним хрестив доньку Медведчука та Марченко (фото)

На роль хрещеної для доньки Медведчук та Марченко обрали не останню людину в Росії

Дарина Медведчук — 20-річна дочка зрадника України та одіозного політика Віктора Медведчука та скандальної телеведучої Оксани Марченко. Відомо, що хрещеним батьком Даші став президент РФ Володимир Путін.

"Телеграф" розповість, хто разом із російським диктатором хрестив дочку зрадника України Медведчука та його дружини Марченко. А також ділимося, як виглядає дівчина та що про неї відомо.

Дарина Медведчук та її хрещені

Дарина Медведчук народилася 20 травня 2004 року, за два тижні їй виповниться 21 рік. Батьки дівчини – телеведуча та зрадниця Оксана Марченко та одіозний український екс-політик Віктор Медведчук. Вони одружилися у 2003 році, а через рік у них народилася дочка. Цей шлюб став другим для Марченко, від першого шлюбу вона має сина Богдана 1997 року народження.

Медведчук та Марченко у день весілля

Як відомо, хрещеним батьком Дарини став президент Росії Володимир Путін. Як розповів Віктор Медведчук в інтерв’ю ВВС у 2019 році, саме Марченко наполягла на такому кандидаті у куми. Проте мало хто знає, що в парі з Путіним на хрестинах Дарини стояла не остання жінка з російської еліти, а саме дружина Дмитра Медведєва – Світлана.

Медведєв, його дружина Світлана та Путін. Фото: Getty Images

Оксана Марченко та її дочка Дарина

Як зазначив Медведчук у тому ж інтерв’ю, хресна та хресний у міру можливостей спілкуються з хрещеницею Дариною. Також вони завжди вітають її з днем народження.

"Він із задоволенням спілкується, розмовляє зі своєю хрещеницею. І не тільки він, а й хрещена мати — Світлана Медведєва. Тобто з цим все нормально. Наскільки це можливо, коли йдеться про таких людей", — розповів зрадник України.

Що відомо про доньку Марченко та Медведчука?

Дарині Медведчук ось-ось виповниться 21 рік. Відомо, що дівчина здобувала освіту в Національному дослідному університеті "Вища школа економіки" у Москві. Дівчина нібито хотіла навчатися в Женеві, проте в останній момент їй анулювали візу і вона не змогла виїхати на навчання.

Таким чином вона опинилася у московському виші та навчалася там на платних умовах, як іноземна студентка. Причому вчилася вона так собі — у рейтингу успішності студентів вона була наприкінці списку і навіть ризикувала вилетіти.

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