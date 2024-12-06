Проводить час у компанії Януковича і Азарова? Де зараз Оксана Марченко та як вона виглядає

У мережі з’явилися свіжі кадри з путіністкою Марченко

Оксана Марченко – скандально відома українська телеведуча та дружина зрадника Віктора Медведчука. Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну вона втекла до Росії та продовжила там будувати медійну кар’єру. Нещодавно путіністка засвітилася на російському телебаченні зі своїм проектом "Паломниця".

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Оксана Марченко та де вона живе під час війни в Україні.

Оксана Марченко – де вона зараз і як виглядає

Поки Віктор Медведчук був під домашнім арештом, готував втечу і врешті-решт був спійманий СБУ під час спроби втечі до Росії, його дружина Оксана Марченко виїхала до ворожої країни перед початком вторгнення у 2022 році.

Деякий час кума Путіна уникала публічних появ та медійності, проте вже у 2024 році продовжила знімати своє "шоу" під назвою "Паломниця", яке тепер показують на російському телебаченні. У ньому Оксана Марченко подорожує святими місцями, монастирями та спілкується з московськими попами, підігруючи російській пропаганді та розповідаючи про "скрєпи" та "духовні цінності".

На свіжих відео "Паломниці" можна побачити, що Марченко змінила розкішні та місцями відверті вбрання на довгі спідниці, скромні кофточки та хустку на голові.

За даними ЗМІ, Марченко зараз живе в Росії і час від часу виїжджає за її межі на відпочинок, найчастіше на Кіпр. Також ходять чутки, що кума Путіна проводить час із колишнім президентом України Віктором Януковичем і прем’єром-втікачом Азаровим.

Можливо, з їхньою допомогою Марченко готується стати обличчям нової пропагандистської кампанії проти України. Нібито російські пропагандисти вже готують нову політичну кампанію Медведчука "Інша Україна", обличчям якої має стати Марченко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок, де ховався Медведчук перед арештом. Розкішні хороми майже за 400 тисяч на місяць.