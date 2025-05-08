На роль крестной для дочери Медведчук и Марченко выбрали не последнего человека в РФ

Дарья Медведчук — 20 летняя дочь предателя Украины и одиозного политика Виктора Медведчука и скандальной телеведущей Оксаны Марченко. Известно, что крестным отцом Даши стал президент РФ Владимир Путин. А вот информация о том, кто из женщин был в паре с Путиным во время крещения, не такая распространенная.

"Телеграф" расскажет, кто вместе с российским диктатором крестил дочь предателя Украины Медведчука и его жены Марченко. А также делимся, как выглядит девушка и что о ней известно.

Дарья Медведчук и ее крестные

Дарья Медведчук родилась 20 мая 2004 года, через две недели ей исполнится 21 год. Родители девушки — телеведущая и предательница Оксана Марченко и одиозный украинский экс-политик Виктор Медведчук. Они поженились в 2003 году, а спустя год у них родилась общая дочь. Этот брак стал вторым для Марченко, от первого брака у нее есть сын Богдан 1997 года рождения.

Медведчук и Марченко в день свадьбы

Как известно, крестным отцом Дарьи стал президент России Владимир Путин. Как рассказал Виктор Медведчук в интервью ВВС в 2019 году, именно Марченко настояла на таком кандидате в кумовья. Однако мало кто знает, что в паре с Путиным на крестинах Дарьи стояла не последняя женщина в элите РФ, а именно жена Дмитрия Медведева — Светлана.

Медведев, его жена Светлана и Путин. Фото: Getty Images

Оксана Марченко и ее дочь Дарья

Как отметил Медведчук в том же интервью, крестный и крестная по мере возможностей общаются с крестницей Дарьей. Также они всегда поздравляют ее с днем рождения.

"Он с удовольствием общается, беседует со своей крестницей. И не только он, но и крестная мать Светлана Медведева. То есть с этим все нормально. Насколько это возможно, когда речь идет о таких людях", — рассказал предатель Украины.

Что известно о дочери Марченко и Медведчука?

Дарье Медведчук вот-вот исполнится 21 год. Известно, что девушка получала образование в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" в Москве. Девушка якобы хотела учится в Женеве, однако в последний момент ей аннулировали визу и она не смогла выехать на учебу.

Таким образом она оказалась в московском вузе и училась там на платных условиях, как иностранная студентка. Причем, училась она так себе — в рейтинге успешности студентов она была в конце списка и даже рисковала вылететь.

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