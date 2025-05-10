Как выглядит Волчанск после года боев: фото и видео разрушенного города

От домов остались куски кирпича — украинские бойцы в Волчанске уже год сдерживают врага

Именно 10 мая 2024 российские войска начали полномасштабный штурм Волчанская. Они поливали город артиллерийским огнем, бомбили, запускали ракеты. В 34 отдельном мотопехотном батальоне "Волкодавы" 57 ОМПБрпоказали фото, во что превратился город за год боев. Большинство застройки разрушено, оборону приходится держать буквально в развалинах.

"От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним — норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", — объясняет командир батальйона "Фартовый".

Последствия российских обстрелов Волчанска

Здесь, еще несколько лет назад бурлила жизнь

Город каждый день под постоянными "мясными" атаками россиян. Они отправляют группу за группой, чтобы кто-нибудь и дошел. В Волчанске бои шли буквально за каждое здание, рассказывают в мини-фильме бригады "Хартия". Российские войска избивали дронами и не только. Украинские воины сознательно подпускали врага на минимальное расстояние – всего 5–10 метров – и только тогда открывали огонь, уничтожая противника. В то же время подразделение испытывало серьезную нехватку продовольствия и воды.

Видео боев за город от украинских военных и откровенный рассказ о событиях

" Выход из ситуации мы всегда находили, это компот человеческий, очень спасибо людям Волчанская, которые делали закрутки. Пусть обвиняют — мы их немножко пили", — рассказывает командир группы Семен. Приходилось сливать воду из труб и пить. Компотами иногда даже тушили пожары, которые начинались после прилетов.

В сети появилось видео с высоты полета дрона с разбомбленным россиянами Волчанск. На нем остатки церкви Женщин Мироносиц и ЧАО "Волчанский агрегатный завод".

А так Волчанск выглядел на праздновании 30-летия Независимости Украины в 2021 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно агрегатный завод был важной целью оккупантов. Его бойцы ГУР уволили в сентябре 2024 года.