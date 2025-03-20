"Я передзвоню". Брифінг Зеленського перервав дзвінок Макрона, момент потрапив на відео

Український президент наголосив, що між Україною та Францією дуже тісні відносини

Володимир Зеленський мав раптову телефонну розмову з президентом Франції. У той час, як український лідер спілкувався із журналістами йому зателефонував Еммануель Макрон.

Відповідь глави держави потрапила на відео. Про це повідомляють у мережі. Телефонний дзвінок перервав Зеленського.

"Вибач, Емманюелю, у мене розмова з журналістом, я можу зателефонувати через 15-20 хвилин?" – відповів англійською український президент.

Після цього журналіст поставив Зеленському уточнювальне питання, чи щойно йому телефонував французький президент Макрон.

"Так, я тільки що розмовляв із президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємося. Раз на день, я б так сказав, в середньому", – підтвердив глава держави.

Також український президент наголосив, що між Україною та Францією дуже тісні відносини, а Макрон "сильно допомагає".

"Я йому за це вдячний і після нашої розмови я йому передзвоню", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський та Трамп провели переговори телефоном. Це сталось після того, як він заявив, що Росія атакувала критичну інфраструктуру, коли президент США говорив з Путіним.