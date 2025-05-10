В Київ приїхали європейські лідери: хто саме і навіщо (фото)
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Очільники чотирьох країн вшанували загиблих героїв на Майдані
Польща, Франція, Німеччина та Велика Британія — лідери чотирьох країн 10 травня завітали до Києва. Першим прибув прем'єр Польщі Дональд Туск. За ним — новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем'єр-міністр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.
Президент Володимир Зеленський із дружиною та високоставлені гості під час хвилини мовчання вшанували українських героїв на Майдані Незалежності. Вони поставили лампадки до народного меморіалу із прапорцями, що встановлені у пам'ять про загиблих.
Пізніше лідери та подружжя Зеленських дружньо поспілкувалися. Цей візит — важливий для України. 10 травня наша держава приймає лідерів, які готові долучитися до "коаліції охочих" або ж "коаліції рішучих" — військової місії для забезпечення миру.
Про це повідомив напередодні Володимир Зеленський. Він зазначив, що коаліція потрібна не тільки Україні, а й Європі — вона дозволить загалом посилити "наявну архітектуру безпеки". Очікується, що до коаліції увійде три десятки країн, ймовірно не тільки з Європи, адже до спільних зустрічей долучались Туреччина та Канада. Нагадаємо "коаліцію охочих" сформували в березні Україна, Франція та Велика Британія.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" розповідав, що "коаліція охочих" може відправити в Україну свої сили в разі перемир'я. Тим часом Росія заявляє, що саме Україна уникає переговорів, тоді як РФ виставляє свої умови.