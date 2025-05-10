Україна готова до прямих переговорів із Росією: у ЗМІ назвали умову

Американський президент зрадів почувши позицію України

Україна погодилася розпочати прямі переговори з Росією, якщо 30-денне припинення вогню набуде чинності. З російської сторони поки не надходила чітка відповідь, проте у Вашингтоні вже пригрозили ввести санкції проти "сторони, яка не погодиться на припинення вогню".

Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела. Зазначається, що європейські лідери вже повідомили президенту США Дональду Трампу, що запровадять нові санкції проти Росії, якщо Володимир Путін відмовиться від перемир’я.

"Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна ухвалила угоду про припинення вогню та погодилася на прямі переговори з Росією", — зазначило джерело видання.

Друге джерело також відзначило, що Трамп зрадів, коли почув, що Україна та європейські лідери згодні з його планом. Тепер у Вашингтоні всі чекають на реакцію Росії.

Як відомо, після зустрічі європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві 10 травня вони подзвонили Трампу та виклали своє бачення завершення війни.

"Україна і всі союзники готові до повного і безумовного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі як мінімум на 30 днів, починаючи вже з понеділка (12 травня, — ред). Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, міцне припинення вогню та заходи щодо зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", — написав у своєму X після цього глава МЗС України Андрій Сибіга.

Як повідомлялося раніше, 10 травня прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон приїхали до Києва. Пізніше вони провели засідання у форматі "коаліції охочих", яка планує відправити своїх миротворців до України після припинення вогню.