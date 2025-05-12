В Україні хочуть підняти "мінімалку": до якої суми може зрости зарплата

Прожитковий мінімум перевищує доходи українців

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується підвищення мінімальної заробітної плати у 2025 році. Ініціатори пояснюють, що це потрібно у зв’язку з фактичним заниженням розміру мінімальної зарплати порівняно з прожитковим мінімумом.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, наразі мінімальна зарплата в Україні залишається на рівні січня 2024 року — 8 000 грн. Водночас за офіційними розрахунками, у березні 2025 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб уже становив 10 800 грн.

Таким чином, мінімальна зарплата покриває лише 74,1% від фактичного прожиткового мінімуму, що суперечить нормам статті 22 Конституції України та статті 9 Закону "Про оплату праці".

Картка законопроєкту

Що передбачає законопроєкт:

поетапне підвищення мінімальної заробітної плати з 1 липня 2025 року;

доручення Кабінету Міністрів України передбачити в держбюджеті-2025 відповідні зміни для реалізації цього підвищення;

встановлення рівня мінімальної зарплати на рівні очікуваного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пояснювальна записка

Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, додаткові видатки на реалізацію цього проєкту у 2025 році складуть у середньому 2,5 млрд грн щомісяця. Для покриття цих витрат уряду пропонується скоротити непершочергові видатки з бюджетів усіх рівнів, а також використати додаткові надходження до бюджету.

Ініціатором законопроєкту стали депутати партії "Батьківщина", зокрема Юлія Тимошенко, Михайло Волинець, Михайло Цимбалюк, Олексій Кучеренко та інші. Наразі законопроєкт очікує розгляду.

Епати розгляду законопроєкту

Раніше "Телеграф" писав, за якої мінімальної зарплати призначають пенсію у 2025 році. Крім мінімального стажу та віку, є ще найнижча зарплата, за якої призначають виплату.