В Украине хотят поднять "минималку": до какой суммы может вырасти зарплата

Прожиточный минимум превышает доходы украинцев

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается повышение минимальной заработной платы в 2025 году. Инициаторы объясняют, что это нужно в связи с фактическим занижением размера минимальной зарплаты по сравнению с прожиточным минимумом.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, минимальная зарплата в Украине остается на уровне января 2024 года — 8 000 грн. В то же время, по официальным расчетам, в марте 2025 года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц уже составил 10 800 грн.

Таким образом, минимальная зарплата покрывает лишь 74,1% фактического прожиточного минимума, что противоречит нормам статьи 22 Конституции Украины и статьи 9 Закона "Об оплате труда".

Карта законопроекта

Что предусматривает законопроект:

поэтапное повышение минимальной заработной платы с 1 июля 2025;

поручение Кабинета Министров Украины предусмотреть в госбюджете-2025 соответствующие изменения для реализации этого повышения;

установление уровня минимальной зарплаты на уровне ожидаемого фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Объяснительная записка

Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные расходы на реализацию этого проекта в 2025 году составят в среднем 2,5 млрд грн ежемесячно. Для покрытия этих расходов правительству предлагается сократить не первоочередные расходы из бюджетов всех уровней, а также использовать дополнительные поступления в бюджет.

Инициатором законопроекта стали депутаты партии "Батькивщина", в том числе Юлия Тимошенко, Михаил Волынец, Михаил Цымбалюк, Алексей Кучеренко и другие. Законопроект ожидает рассмотрения.

Эпаты рассмотрения законопроекта

Ранее "Телеграф" писал, по какой минимальной зарплате назначают пенсию в 2025 году. Кроме минимального стажа и возраста, есть еще самая низкая зарплата, за которую назначают выплату.