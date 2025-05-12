Ім'я на честь відомого дідуся і похід у перший клас з охороною. Що відомо про внуків Януковича

Вони народилися за найкращих часів Януковича

Внуки президента-втікача Віктора Януковича, через сумнівну славу свого дідуся не будуть відомим в Україні. Вони народилися у розкоші, яку мав тодішній президент за рахунок держави, а зараз приховують своє життя. Однак про виховання, зовнішній вигляд і навіть громадянство цих дітей відомо не багато.

Обидва сини Януковича були одружені і в шлюбах обох народилися діти. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про внуків президента-втікача.

Що відомо про внуків Януковича

Віктор Янукович — батько двох синів — Віктора та Олександра. Молодша його дитина — син Віктор загинув у 2015 році, але встиг залишити по собі слід. Із майбутньою дружиною Ольгою він познайомився в автосалоні у 2008 році. 31 січня 2010 року у них народився син Ілля.

Зараз хлопцеві 15 років. Достеменно не відомо, де він мешкає і громадянство якої країни має. Однак, імовірно, разом зі своєю мамою він перебуває за кордоном. Можливо, у Росії.

Старший син президента-втікача Олександр Янукович, бізнесмен, і колишній народний депутат має двох синів. Їхні імена не менш оригінальні, ніж їх дідуся та батька — Віктор (2001 р.н) та Олександр (2009 р.н).

Коли Віктор Олександрович Янукович пішов у перший клас, у 2007 році, його дідусь вже займав посаду прем’єр-міністра і був колишнім кандидатом у президенти. Тоді ЗМІ вирували новинами про першу появу внука Януковича на публіці. На перший дзвоник він пішов у донецьку елітну школу "Альтаір" у супроводі свого батька, мами Олени та бабусі Людмили.

У маленького Віктора була власна охорона, як у багатьох учнів цієї школи, за словами директорки. А вартість навчання у цьому закладі на той момент (2007 рік) коштувала 1200 гривень при курсі долара 5,05 гривень.

Молодший син Олександра Януковича народився у 2009 році. Його назвали на честь батька. Про нього немає інформації в мережі. Так само, як і їхній двоюрідний брат, вони ймовірно мешкають у Росії, куди виїхав їхній дідусь, коли втікав з України після Революції Гідності.

Син Віктора Януковича Олександра з сином

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшого сина Петра Порошенка. Йому зараз 40 років і він мешкає за кордоном.