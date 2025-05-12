Имя в честь известного дедушки и поход в первый класс с охраной. Что известно о внуках Януковича

Они родились в лучшие времена Януковича

Внуки президента-беглеца Виктора Януковича из-за сомнительной славы своего дедушки не будут известны в Украине. Они родились в роскоши, которую тогдашний президент имел за счет государства, а сейчас скрывают свою жизнь. Однако о воспитании, внешнем виде и даже гражданстве этих детей известно не много.

Оба сына Януковича были замужем и в браках обоих родились дети. "Телеграф" решил выяснить, что известно о внуках беглого президента.

Что известно о внуках Януковича

Виктор Янукович – отец двух сыновей – Виктора и Александра. Младший его ребенок сын Виктор погиб в 2015 году, но успел оставить после себя след. С будущей женой Ольгой он познакомился в автосалоне в 2008 году. 31 января 2010 у них родился сын Илья.

Сейчас парню 15 лет. Доподлинно неизвестно, где он проживает и гражданство какой страны имеет. Однако, вероятно, вместе со своей мамой он находится за границей. Может быть, в России.

Старший сын президента-беглеца Александр Янукович, бизнесмен, и у бывший народный депутат, имеет двоих сыновей. Их имена не менее оригинальны, чем их дедушки и отца — Виктор (2001 г.р.) и Александр (2009 г.р.).

Когда Виктор Александрович Янукович ушел в первый класс, в 2007 году, его дедушка уже занимал должность премьер-министра и был бывшим кандидатом в президенты. Тогда СМИ бушевали новостями о первом появлении внука Януковича на публике. На первый звонок он отправился в донецкую элитную школу "Альтаир" в сопровождении своего отца, мамы Елены и бабушки Людмилы.

У маленького Виктора была собственная охрана, как у многих учащихся этой школы, по словам директора. Стоимость обучения в этом заведении на тот момент (2007 год) стоила 1200 гривен в месяц при курсе доллара 5,05 гривен.

Младший сын Александра Януковича родился в 2009 году. Его назвали в честь отца. О нем нет информации в сети. Так же, как и их двоюродный брат, они, вероятно, живут в России, куда уехал их дедушка, когда бежал из Украины после Революции Достоинства.

Сын Виктора Януковича Александра с сыном

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о старшем сыне Петре Порошенко. Ему сейчас 40 лет и он живет за границей.