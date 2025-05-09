Служив в ЗСУ, а зараз за кордоном: що відомо про старшого сина Петра Порошенка

Олексій Порошенко воював у 2014 році на сході України

Старший син п’ятого президента України Олексій Порошенко, який отримав штраф за неявку до ТЦК, колишній депутат і ветеран війни на Донбасі. Зараз він опинився в центрі уваги через перебування за кордоном під час повномасштабного вторгнення.

Зараз Олексію Порошенку 40 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сина Петра Порошенка.

Що відомо про Олексія Порошенка

Старший син п’ятого президента України навчався у Кловському ліцеї, який він закінчив у 2002 році. Паралельно, з 2001 по 2002 рік, він навчався Eton College, Сполучене Королівство, а згодом вступив до Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З 2011 по 2012 Олексій навчався у бізнес-школі INSEAD (Diversity Fund Scholarship) у Франції та Сінгапурі.

У 2014 році Олексій став народним депутатом 8-го скликання від партії "Блок Петра Порошенка. Він був членом комітету з питань податкової та митної політики. У 2019 році повторно він не балотувався.

У 2014 році, бувши нардепом, син Петра Порошенка вступив до Збройних сил України як доброволець. Він воював під іншим прізвищем, бо не хотів наражати на небезпеку своїх побратимів. Він служив командиром мінометного розрахунку. У 2019 році Олексій Порошенко був офіційно знятий з усіх видів військового обліку, що стало важливим аргументом у подальших юридичних суперечках.

Де зараз Олексій Порошенко

В інтерв’ю "Українській правді" Петро Порошенко розповідав, що обидва його перебувають за кордоном. За словами експрезидента, Олексій працює у міжнародній компанії за контрактом, який був укладений ще у 2019 році, коли він і виїхав з України. Також Петро Олексійович зазначив, що його син координує діяльність низки виробничих підприємств, які дуже допомагають ЗСУ.

У грудні 2024 року у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Олексія Порошенка оголосили в розшук через неявку до територіального центру комплектування (ТЦК) за повісткою. Також повідомлялося про накладення штрафу у розмірі 25 тисяч гривень за ігнорування повісток.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Олексія було знято з усіх видів військового обліку ще у 2019 році, задовго до початку великої війни. За його словами, штраф було сплачено, але без визнання вини.

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