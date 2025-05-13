У Львові чоловік штовхнув хлопчика, що закликав вшанувати полеглих захисників. Що було далі (відео)

Чоловік пояснив свої дії

Хвилина мовчання на вшанування пам'яті загиблих захисників щодня відбувається в Україні о 9:00. У Львові під час неї хлопчик стояв на базарі з картонкою з написом "Зупинись 9:00 Вшануй", його штовхнув чоловік на велосипеді.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Говорить великий Львів". На кадрах видно, що хлопчик стояв у проході між рядами, по гучномовцю метроном відраховував секунди хвилини мовчання. Літній чоловік на велосипеді не зупинився та намагався проїхати повз хлопчика, той не відступив. Тоді він просто поїхав напролом, ледь не збивши дитину з ніг.

Пізніше чоловік перепросив хлопчика за свою поведінку (перериваючи хвилину мовчання). Він пояснив свій вчинок тим, що дуже поспішав до вбиральні.

Дитина записала відеозвернення, в якому подякувала усім небайдужим за підтримку. Він наголосив, що відео інциденту було опубліковане, щоб нагадати, що повага до наших героїв — це не формальність, а обов'язок кожного українця.

"Я розумію, що скільки людей, стільки й думок, але завжди важливо залишатися людьми з гідністю, повагою та вдячністю в серці", — сказав хлопчик.

Раніше "Телеграф" розповідав про зворушливе відео, яке показали українські пілоти. Хлопчик з прифронтових територій зустрічав наші бойові вертольоти з жовто-блакитним прапором в руках.