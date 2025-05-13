Во Львове мужчина толкнул мальчика, призывавшего почтить павших защитников. Что было дальше (видео)

Мужчина объяснил свои действия

Минута молчания в память о погибших защитниках ежедневно происходит в Украине в 9:00. Во Львове во время нее мальчик стоял на базаре с картонкой с надписью "Зупинись 9:00 Вшануй", его толкнул мужчина на велосипеде.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Говорит великий Львов". На кадрах видно, что мальчик стоял в проходе между рядами, по громкоговорителю метроном отсчитывал секунды минуты молчания. Пожилой мужчина на велосипеде не остановился и пытался проехать мимо мальчика, тот не отступил. Тогда он просто поехал напролом, чуть не сбив ребенка с ног.

Позже мужчина извинился перед мальчиком за свое поведение (прерывая минуту молчания). Он объяснил свой поступок тем, что очень спешил в туалет.

Ребенок записал видеообращение, в котором поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Он подчеркнул, что видео инцидента было опубликовано, чтобы напомнить, что уважение наших героев — это не формальность, а обязанность каждого украинца.

"Я понимаю, что сколько людей, столько и мнений, но всегда важно оставаться людьми с достоинством, уважением и благодарностью в сердце", — сказал мальчик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трогательном видео, которое показали украинские пилоты. Мальчик с прифронтовых территорий встречал наши боевые вертолеты с желто-голубым флагом в руках.