Дитину збила поліцейська на Одещині, а її тато зник в ТЦК. З'явилося перше офіційне пояснення

Мати постраждалої дитини вважає це помстою

У місті Татарбунари Одеської області стався інцидент за участі поліції, цивільних та ТЦК. Представниця поліції на службовому автомобілі збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Наступного дня батька постраждалої дитини, який став свідком аварії, доправили до територіального центру комплектування.

У соцмережах мати дівчинки Тетяни Коновалюк пише, що водійка, Аліса Маркович, не помітила дитину через те, що відволіклася на мобільний телефон. Автомобіль протягнув дівчинку близько 11 метрів, поки батько, який перебував поруч, не почав кричати й привернув увагу водійки.

"Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Чоловік підбіг і витягнув дитину з-під лівого колеса та перемістив її в нашу машину", — повідомила Тетяна Коновалюк.

Батько самостійно витягнув доньку з-під колеса та викликав поліцію і швидку допомогу, оскільки, за словами Коновалюк, водійка цього не зробила. Дівчинка отримала садна, її оглянули медики та відпустили додому.

Наступного дня, коли батько прибув до поліцейського відділку за повісткою як свідок, його несподівано доправили до Білгород-Дністровського районного ТЦК.

"Чоловіка викликали повісткою до поліції як свідка події, а виявилося, що це щось схоже на помсту. Ми поїхали вдвох, він зайшов до приміщення, але звідти його швидко повезли до ТЦК", — розповіла журналістам ТСН Тетяна Коновалюк.

У ТЦК чоловік пройшов військово-лікарську комісію, але 1 травня у нього стався гіпертонічний криз, через що його терміново госпіталізували. За словами дружини, до лікарні одразу ж прибули військові та поліцейські.

Поліція Одеської області підтвердила факт ДТП. За їхньою інформацією, водійка перебувала у тверезому стані. Щодо неї склали протоколи за порушення правил дорожнього руху та відсутність поліса обов'язкового страхування.

Тепер Білгород-Дністровський районний ТЦК опублікував офіційну позицію. У дописі він повідомив, що громадянина доставили законно, оскільки він "перебував у розшуку на підставі статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

"Наголошуємо, що під час перебування зазначеної особи у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу", — зазначили у ТЦК.

Також у центрі спростували інформацію щодо багатодітного статусу чоловіка. За їхніми даними, одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування відстрочки від мобілізації на цій підставі.

У ТЦК наголосили, що їхні дії жодним чином не пов'язані з ДТП, оскільки вони "не уповноважені на процесуальне реагування чи слідчі дії у справах про ДТП".

Родина вважає доправлення чоловіка до ТЦК помстою за інцидент. За словами Тетяни Коновалюк, до події її чоловік не перебував у розшуку, а у статусі розшукуваного опинився саме після ДТП, 30 квітня.

Нагадаємо, що поліцейська, яка нагрубила ветерану в Києві, понесла покарання.