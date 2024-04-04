Хлопчик з прифронтової території зустрічав бойові вертольоти з жовто-блакитним прапором: пілоти віддячили (відео)

Дитину зустріли українські військові

Українські пілоти показали зворушливе відео, героєм якого став хлопчик, що живе на прифронтових територіях. Коли дитина чула звук пролітаючих бойових вертольотів, вона завжди вибігала зустрічати їх з жовто-блакитним прапором в руках.

Відповідні кадри опубліковані на Facebook-сторінці блогера Максима Павловського. Як зазначає автор допису, хлопчик подумки бажав пілотам удачі та повернутися живими з бойового завдання.

Але якось сталася приємна несподіванка.

"Одного дня льотчики вирішили познайомитися з ним та приземлилися поряд з його будинком, щоб віддячити за привітання та подарувати пакунок з солодощами, іграшками та їжею для його родини", — написав Павловський.

На кадрах показано, як маленький українець попри шалені звуки бойових вертольотів та небезпеку, яка не вщухає у прифронтових регіонах, подає їм знак у полі, де самотужки майорить із жовто-блакитним стягом.

"Впевнений, що цей день і ці емоції він запам'ятав на все життя і колись буде розказувати про це своїм дітям та онукам…" — резюмував автор допису.

Ранее "Телеграф" писал, как экс-секретарь СНБО Данилов прокомментировал смерть пилота. Он считает, что Кузьминов мог бы выжить, если бы остался в Украине.