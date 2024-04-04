Хлопчик з прифронтової території зустрічав бойові вертольоти з жовто-блакитним прапором: пілоти віддячили (відео)
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Дитину зустріли українські військові
Українські пілоти показали зворушливе відео, героєм якого став хлопчик, що живе на прифронтових територіях. Коли дитина чула звук пролітаючих бойових вертольотів, вона завжди вибігала зустрічати їх з жовто-блакитним прапором в руках.
Відповідні кадри опубліковані на Facebook-сторінці блогера Максима Павловського. Як зазначає автор допису, хлопчик подумки бажав пілотам удачі та повернутися живими з бойового завдання.
Але якось сталася приємна несподіванка.
"Одного дня льотчики вирішили познайомитися з ним та приземлилися поряд з його будинком, щоб віддячити за привітання та подарувати пакунок з солодощами, іграшками та їжею для його родини", — написав Павловський.
На кадрах показано, як маленький українець попри шалені звуки бойових вертольотів та небезпеку, яка не вщухає у прифронтових регіонах, подає їм знак у полі, де самотужки майорить із жовто-блакитним стягом.
"Впевнений, що цей день і ці емоції він запам'ятав на все життя і колись буде розказувати про це своїм дітям та онукам…" — резюмував автор допису.
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