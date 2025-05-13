"Я прийшов – його нема". Політолог пояснив, як Зеленський поставив Путіна і Трампа у незручне становище

Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі змусить Трампа діяти жорсткіше

Російський лідер Володимир Путін не хоче офіційно відмовлятися від мирних переговорів по Україні, тому що побоюється нових санкцій з боку США. Через це він висуває дедалі нові умови для зустрічі у Стамбулі і згадує переговори 2022 року.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чи допоможуть Путіну такі хитрощі.

За його словами, напередодні повномасштабного вторгнення росіяни "наваяли каламуть", які були списком їхніх побажань, озвучених у Стамбулі.

— У нас деякі журналісти серйозно продовжують говорити про існування якихось "Стамбульських домовленостей", але їх не існує в природі. Є перелік "хотілок" росіян, якими Путін махав перед камерами. Зараз не 2022-й рік. У України значно краща ситуація, а у Росії — значно гірша, хоч би що вони там собі малювали в конституції (мова про визнання Держдумою окупованих територій України частиною РФ. – Ред.), — каже політолог.

Путін не хоче офіційно відмовляти Трампу, в тому числі й тому, що будуть перемовини. Тому вигадує: "Давайте зустрічатися". А Зеленський фактично перевернув дошку: "Стадіон — так стадіон", точніше "Стамбул – так Стамбул". Приїжджай, якщо не зас*иш. А він зас*иться, це зрозуміло. Особисто не прийде, тому Зеленський викрутився і від Трампа, сказав: "Ти просив — я приїхав. Я прийшов — його нема", — іронізує політичний експерт.

На його думку, тепер не буде жодної аргументації навіть у тієї частини адміністрації Трампа, яка сподівається, що росіяни отямляться, прийдуть на переговори, все ж таки зупинять війну і зможуть зберегти обличчя.

— Зеленський говорить: "Я готовий приїхати". І приїде в Стамбул, почекає, тому що чудово знає, що Путін не збирається з ним вести перемовини, — пояснює керуючий партнер "Національної антикризової групи" .

За його словами, Путіну важливо вести перемовини з Трампом і Сі Цзинпінем, але навіть якщо теоретично приїде в Стамбул, головне запитання: що він скаже Зеленському? І ця ситуація є тупиковою для обох сторін. Після цього Зеленський зможе вимагати від західних партнерів відповідати за свої слова – запроваджувати нові санкції і надавати обіцяну допомогу.

— І тепер в незручне становище США поставлені. Тепер треба відповідати за свої слова? Тому що дивляться на них не тільки в Європі, а й [союзники] в Азії, яким вони обіцяють підтримку у війні проти Китаю. Тому я вважаю, що дуже правильний хід зробив Зеленський, який змусить викручуватись не одну столицю, і не тільки Москву, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Зеленський вибив козир із рук Путіна.