"Я прийшов – його нема". Политолог объяснил, как Зеленский поставил Путина и Трампа в неловкое положение

Отказ Путина от переговоров в Стамбуле заставит Трампа действовать жестче

Российский лидер Владимир Путин не хочет официально отказываться от мирных переговоров по Украине, потому что опасается новых санкций со стороны США. Поэтому он выдвигает все новые условия для встречи в Стамбуле и вспоминает переговоры 2022 года.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, помогут ли Путину такие уловки.

По его словам, в преддверии полномасштабного вторжения россияне "наваяли муть", которые были списком их пожеланий, озвученных в Стамбуле.

— У нас некоторые журналисты серьезно продолжают говорить о существовании каких-то "Стамбульских договоренностей", но их не существует в природе. Есть список "хотелок" россиян, которыми Путин махал перед камерами. Сейчас не 2022 год. У Украины значительно лучше ситуация, а у России — значительно хуже, что бы они там себе ни рисовали в конституции (речь о признании Госдумой оккупированных территорий Украины частью РФ. — Ред.), — говорит политолог.

Путин не хочет официально отказывать Трампу, в том числе потому, что будут переговоры. Поэтому придумывает: "Давайте встречаться". А Зеленский фактически перевернул доску: "Стадион — так стадион", точнее "Стамбул — так Стамбул". Приезжай, если не зас*ышь. А он зас*ытся, это понятно. Лично не придет, поэтому Зеленский выкрутился и от Трампа, сказал: "Ты просил — я приехал. Я прийшов — його нема", — иронизирует политический эксперт.

По его мнению, теперь не будет никакой аргументации даже у той части администрации Трампа, которая надеется, что россияне опомнятся, придут на переговоры, все же остановят войну и смогут сохранить лицо.

— Зеленский говорит: "Я готов приехать". И приедет в Стамбул, подождет, потому что прекрасно знает, что Путин не нмерен с ним вести переговоры, — объясняет управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

По его словам, Путину важно вести переговоры с Трампом и Си Цзинпинем, но даже если теоретически приедет в Стамбул, главный вопрос: что он скажет Зеленскому? И эта ситуация тупикова для обеих сторон. После этого Зеленский сможет потребовать от западных партнеров отвечать за свои слова — вводить новые санкции и оказывать обещанную помощь.

— И теперь в неудобное положение США поставлены. Теперь нужно отвечать за свои слова? Потому что смотрят на них не только в Европе, но и [союзники] в Азии, которым они обещают поддержку в войне против Китая. Поэтому я считаю, что очень правильный ход сделал Зеленский, который заставит выкручиваться не одну столицу, и не только Москву, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Зеленский выбил козырь из рук Путина.