Зеленський вибив козир із рук Путіна: експерт оцінив хід України щодо переговорів

Експерт переконаний, що переговори не відбудуться

Україна вибила черговий козир із рук росіян, коли президент Володимир Зеленський повідомив, що особисто хоче зустрітися із Володимиром Путіним у Стамбулі. Якщо раніше можна було розраховувати на похмуре зачитування ультиматуму з боку росіян під час зустрічі, то тепер так зробити не вийде.

Про це розповів політичний експерт Тарас Загородній у розмові із "Телеграфом". За його словами, цей хід Києва поставив у незручне становище не лише росіян, а й багатьох людей на Заході, які ще не зрозуміли, що собою являє Росія.

"(Вдалося — ред.) вибити ще один козир, яким активно маніпулювала Росія. Вони ж вимагали від України, щоб було скасовано указ президента про неможливість переговорів з росіянами. Вони це використали як інструмент дестабілізації України. А тут Зеленський каже "Ну я підписував цей указ, ну я і приїхав. І що ти тепер скажеш?" Це абсолютно правильний хід", — сказав він.

Загородній висловив переконання, що тепер Зеленський приїде до Стамбула, зустрінеться там із президентом Туреччини, скаже, що "Путін зас*яв" і не приїхав. Після цього Україна зможе звернутися до західних партнерів та вимагати запровадити санкції та збільшити допомогу, як вони цього вже пообіцяли.

Як повідомлялося раніше, Путін під час свого виступу заявив, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню, але хоче поновити переговори у Стамбулі. Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Туреччині 15 травня на особисту зустріч.

У Росії після цього повідомили, що особистої зустрічі не буде і вигадали купу відмовок. Президент США Дональд Трамп пізніше сказав, що вона все ж таки відбудеться і навіть висловив готовність прилетіти до Стамбула особисто, щоб теж взяти участь у переговорах.