Зеленський порушить закон, якщо зустрінеться з Путіним? Є три способи виходу з ситуації

В Україні констатували неможливість переговорів із Путіним ще у 2022 році

Переговори Росії та України у Стамбулі заплановані на 15 травня. Їх запропонував Володимир Путін під час свого звернення, а Володимир Зеленський погодився на це , але зазначив, що чекає Путіна на особисту зустріч. Однак, як відомо, ще у 2022 році в Україні було видано указ, який забороняє вести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

Як із цієї ситуації виходитиме Україна? Докладно розбирався "Телеграф".

Ідеться про указ президента України №679/2022, який ввів у дію відповідне рішення РНБО. У ньому є наступний рядок:

"Констатувати неможливість переговорів із Президентом Російської Федерації В.Путіним", — йдеться у рішенні РНБО.

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він висловив у коментарі "Телеграфу", указ №679 не має стати проблемою для можливих переговорів Путіна та Зеленського. Вийти з цієї ситуації можна одразу кількома способами:

Указ можна просто скасувати. Скасувати указ та прийняти інший, який дозволить ці переговори. Нічого не робити.

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"Взагалі нічого не робити можна виходячи з того факту, що в Україні є Конституція, в якій записано, що президент є головною державою та представляє Україну на зовнішньополітичній арені. А оскільки будь-яка стаття Конституції має більшу силу, ніж будь-який нормативно-правовий акт, то можна діяти відповідно до Конституції, ігноруючи указ.

Це цікава правова колізія, але вона дозволяє главі держави вестиме переговори з ким завгодно. Указ точно не може стати на заваді якимось там зустрічам.

Я розумію, що росіяни можуть цю тему качати, але, до речі, цікаво, що минула вже друга доба, а вони про цю тему не згадують. Вони не говорять, не коментують на офіційному рівні, що як вони можуть зустрітися, якщо є указ. Вони щось про цей указ забули. Раніше вони про нього згадували,

Тому ця ситуація вона з юридичної точки зору, звичайно, певний сенс має, але досить просто вирішується. Тим більше, що у Зеленського може бути дуже проста аргументація: так, по суті, ми відмовляємося від виконання цього указу, бо є вища мета — необхідність миру, перемоги. І задля цього ми готові вдатися до невиконання цього указу", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Путін, ймовірно, здав назад і не полетить на переговори із Зеленським.