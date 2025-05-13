Где купить недорогую вышиванку: самые популярные модели для мужчин, женщин и детей в 2025 году

В детском сегменте наиболее дорогими являются платья для девочек

День вышиванки в 2025 году украинцы отмечают 15 мая. Проанализировав цены на традиционную одежду для этого праздника, можно отметить, что для женщин, мужчин и детей самые дорогие модели варьируются в зависимости от типа одежды.

В этом материале "Телеграф" исследовал популярный сайт "Розетка" и узнал, сколько в среднем стоит вышиванка.

Цены на женские вышиванки в 2025 году очень разнятся. На этой платформе представлено более 3 500 товаров, среди которых — вышитые блузки, платья и футболки. Самый дешевый вариант — это футболка-вышиванка без бренда белого цвета за 468 грн. Самая дорогая вещь среди имеющихся — это вышитое платье от Dibrova, модель "Волшебная стихия", за 4 599 грн. со скидки (начальная цена — 7 293 грн).

В целом, большинство качественных вышиванок стоят от 900 до 3 000 грн.

На "Розетке" представлено более 10 000 мужских вышиванок, такие как рубашки и футболки. Самый дешевый вариант – футболка-вышиванка от Sol’s за 259 грн. Самая дорогая модель среди найденных пятнадцати товаров – это мужская рубашка-вышиванка от УкрМода за 3 200 грн (со скидкой – 1 699 грн).

В среднем цены на мужские вышиванки колеблются от 1 200 до 2 000 грн, что позволяет подобрать как бюджетную, так и более изысканную модель согласно случаю.

Доступен также широкий выбор детских вышиванок – как для девочек, так и для мальчиков. В продаже представлены платья, блузки, рубашки и футболки-вышиванки от популярных брендов

Самый дешевый вариант – детская футболка-вышиванка от "Носи Своє" для мальчика, которая стоит 400 грн (со скидкой с 659 грн). Самая дорогая позиция среди найденных — платье-вышиванка для девочки от Edelvika за 1599 грн (со скидкой — 1499 грн).

Средний ценовой диапазон детских вышиванок – от 500 до 1 000 грн, в зависимости от типа одежды, бренда и сложности вышивки. В то же время следует заметить, что цена на одежду для девочек несколько выше, чем для мальчиков.

Проанализировав цены на вышиванки в 2025 году, можно отметить, что для женщин самые дорогие модели вышиванок — это платья, а для мужчин наиболее дорогая рубашка-вышиванка. В детском сегменте наиболее дорогими платья для девочек.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько стоит одеться в выпускной ныне. Множество стильных платьев разных фасонов и элегантных мужских костюмов для этого особого вечера доступны по выгодным ценам и скидкам.