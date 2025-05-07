Скільки коштує відпочити по-старечому під Києвом: ціни на санаторії поряд зі столицею

У санаторіях пропонують лікувальні процедури та різноманітне дозвілля

Відпочити з користю для здоров’я зовсім неподалік Києва — ідея, яка знову набирає популярності серед мешканців столиці і не тільки. У санаторіях крім лікування суглобів та судин пропонують відновлення після стресу, очищення організму і навіть реабілітацію після Covid-19.

А ще – чисте повітря, тишу та прогулянки лісом. Ми зібрали актуальні ціни та описали, що чекає гостей у трьох відомих оздоровницях неподалік столиці.

Санаторій "Україна" у Ворзелі від 840 грн

Це великий оздоровчий комплекс, що спеціалізується на лікуванні хребта, травної системи, серця, суглобів, дихальних шляхів, та навіть пропонує відновлення після Covid-19. Серед популярних програм – оздоровлення спини та суглобів, очищення організму, зниження ваги.

Комплекс розташовано у зеленій зоні Ворзеля, всього за годину їзди від Києва. Два корпуси оточені доглянутим парком з алеями для прогулянок, а інфраструктура включає соляну печеру, стоматологічний кабінет, медичний центр, тренажерний зал, танцпол та навіть галерейно-виставкову зону.

5-разове харчування готується з екологічно чистих продуктів з другим сніданком та полуденком. Для дозвілля є бібліотека, кінопокази, майстер-класи та спортивні майданчики. Вартість перебування однієї людини у 2-місному номері складає 840 грн на добу, комфортніші умови обійдуться дорожче.

Санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі від 891 грн

Один із найбільших реабілітаційних центрів України "Жовтень" розташовано лише за 10 км від Києва, у мальовничій зоні Конча-Заспи на березі Дніпра. Тут пропонують лікування нервової системи, серця, судин, суглобів, печінки, шлунково-кишкового тракту і навіть очних захворювань.

Інфраструктура вражає: на території 8 відділень, два басейни, пляж з прокатом човнів та рятувальною станцією, тренажерний зал, спортивні майданчики, сауна, кафе та навіть екскурсійне бюро. Крім того, для дозвілля пропонуються: більярд, настільний теніс, кінозал та бібліотека.

Гостям доступні два типи харчування — стандартне триразове та покращене ресторанне меню зі стравами української та європейської кухні. Ціни на проживання у санаторії починаються з 891 грн на добу – стільки коштує одне ліжко у двомісному номері економкласу.

Санаторій "Дубрава" у Білій Церкві від 1440 грн

Головна спеціалізація здравниці — радонові ванни, процедури з рідким азотом, торф’яні грязі та мінеральні води. Тут допомагають при захворюваннях нервової системи, суглобів, хребта, судин, серця та шкіри, а остеохондроз лікують за спеціальними, безболісними методиками.

Комплекс розташовано у мальовничому місці — на березі річки Рось, поряд з дендропарком "Олександрія" та дубовим лісом. Корпуси потопають у старовинній лісопарковій зоні, а інфраструктура включає медичний центр, тренажерний зал, спортмайданчики, сауну, більярд та бібліотеку.

Гостей чекає 4-разове дієтичне харчування з меню, що щотижня оновлюється. Ціни на перебування у санаторії стартують від 1440 грн на добу – стільки беруть з однієї людини у 2-місному стандарті.

Раніше ми розповіли про унікальне містечко на Тернопільщині з "тропічним" кліматом. Він розташований у глибокому яру Дністра і з трьох боків оточений річкою.