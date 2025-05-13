Євробачення 2025: онлайн-трансляція першого півфіналу, де виступає Україна (фото, відео)
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Текстова онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення у Базелі
Сьогодні, 13 травня, у швейцарському Базелі проходить перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. На цьому етапі свої виступи представляють учасники з 15 країн, а у фінал пройдуть лише п’ять із них. У першому півфіналі під номером 5 виступають представники України – гурт Ziferblat.
Телеграф веде текстову онлайн-трансляцію, щоб ви не пропустили головні події Євробачення 2025
Сьогодні, 13 травня, о 22.00 за київським часом стартує перший півфінал Евробачення 2025. Представники України гурт Ziferblat виступлять на сцені конкурсу п'ятими. Вболіваємо за наших!
Де дивитись онлайн-трансляції Євробачення 2025
Переглянути онлайн-трансляції можна на кількох платформах:
на "Суспільне Культура";
на "Суспільне Євробачення";
на "Радіо Промінь" можна послухати трансляцію.
Список учасників першого півфіналу
- 1. Ісландія. Гурт Róa – Væb
- 2. Польща. Юстина Стечковська – GAJA
- 3. Словенія. Клемен – How Much Time Do We Have Left
- 4. Естонія. Томмі Кеш – Espresso Macchiato
- 5. Україна. Ziferblat – Bird of Pray
- 6. Швеція. Kaj – Bara bada bastu
- 7. Португалія. Napa – Deslocado
- 8. Норвегія. Кайл Алессандро – Lighter
- 9. Бельгія. Red Sebastian – Strobe Lights
- 10. Азербайджан. Mamagama – Run With U
- 11. Сан-Марино. Габрі Понте – Tutta l’Italia
- 12. Албанія. Shkodra Elektronike – Zjerm
- 13. Нідерланди. Клод – C’est La Vie
У першому півфіналі виступають також Іспанія, Італія і Швейцарія, які автоматично потрапляють у фінал.
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