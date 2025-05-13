Євробачення 2025: онлайн-трансляція першого півфіналу, де виступає Україна (фото, відео)

Текстова онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення у Базелі

Сьогодні, 13 травня, у швейцарському Базелі проходить перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. На цьому етапі свої виступи представляють учасники з 15 країн, а у фінал пройдуть лише п’ять із них. У першому півфіналі під номером 5 виступають представники України – гурт Ziferblat.

Телеграф веде текстову онлайн-трансляцію, щоб ви не пропустили головні події Євробачення 2025

Сьогодні, 13 травня, о 22.00 за київським часом стартує перший півфінал Евробачення 2025. Представники України гурт Ziferblat виступлять на сцені конкурсу п'ятими. Вболіваємо за наших!

Де дивитись онлайн-трансляції Євробачення 2025

Переглянути онлайн-трансляції можна на кількох платформах:

на "Суспільне Культура";

на "Суспільне Євробачення";

на YouTube-каналі Eurovision;

на "Радіо Промінь" можна послухати трансляцію.

Представники України Ziferblat. Фото: Getty Images

Список учасників першого півфіналу

1. Ісландія. Гурт Róa – Væb

2. Польща. Юстина Стечковська – GAJA

3. Словенія. Клемен – How Much Time Do We Have Left

4. Естонія. Томмі Кеш – Espresso Macchiato

5. Україна. Ziferblat – Bird of Pray

6. Швеція. Kaj – Bara bada bastu

7. Португалія. Napa – Deslocado

8. Норвегія. Кайл Алессандро – Lighter

9. Бельгія. Red Sebastian – Strobe Lights

10. Азербайджан. Mamagama – Run With U

11. Сан-Марино. Габрі Понте – Tutta l’Italia

12. Албанія. Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нідерланди. Клод – C’est La Vie

У першому півфіналі виступають також Іспанія, Італія і Швейцарія, які автоматично потрапляють у фінал.

Список учасників та порядок виступів у першому та другому півфіналах Євробачення 2025

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