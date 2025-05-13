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Євробачення 2025: онлайн-трансляція першого півфіналу, де виступає Україна (фото, відео)

Автор
Галина Струс ,
Дата публікації
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Автор
Сьогодні у Базелі проходить перший півфінал Євробачення 2025 Новина оновлена 13 травня 2025, 17:56
Сьогодні у Базелі проходить перший півфінал Євробачення 2025. Фото Колаж "Телеграф"

Текстова онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення у Базелі

Сьогодні, 13 травня, у швейцарському Базелі проходить перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. На цьому етапі свої виступи представляють учасники з 15 країн, а у фінал пройдуть лише п’ять із них. У першому півфіналі під номером 5 виступають представники України – гурт Ziferblat.

Телеграф веде текстову онлайн-трансляцію, щоб ви не пропустили головні події Євробачення 2025

Сьогодні, 13 травня, о 22.00 за київським часом стартує перший півфінал Евробачення 2025. Представники України гурт Ziferblat виступлять на сцені конкурсу п'ятими. Вболіваємо за наших!

Де дивитись онлайн-трансляції Євробачення 2025

Переглянути онлайн-трансляції можна на кількох платформах:

на "Суспільне Культура";

на "Суспільне Євробачення";

на YouTube-каналі Eurovision;

на "Радіо Промінь" можна послухати трансляцію.

Представники України Ziferblat
Представники України Ziferblat. Фото: Getty Images

Список учасників першого півфіналу

  • 1. Ісландія. Гурт Róa – Væb
  • 2. Польща. Юстина Стечковська – GAJA
  • 3. Словенія. Клемен – How Much Time Do We Have Left
  • 4. Естонія. Томмі Кеш – Espresso Macchiato
  • 5. Україна. Ziferblat – Bird of Pray
  • 6. Швеція. Kaj – Bara bada bastu
  • 7. Португалія. Napa – Deslocado
  • 8. Норвегія. Кайл Алессандро – Lighter
  • 9. Бельгія. Red Sebastian – Strobe Lights
  • 10. Азербайджан. Mamagama – Run With U
  • 11. Сан-Марино. Габрі Понте – Tutta l’Italia
  • 12. Албанія. Shkodra Elektronike – Zjerm
  • 13. Нідерланди. Клод – C’est La Vie

У першому півфіналі виступають також Іспанія, Італія і Швейцарія, які автоматично потрапляють у фінал.

Євробачення 2025, список учасників
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Теги:
#Трансляція #Євробачення 2025 #Ziferblat