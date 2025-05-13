Не лише Томмі Кеш: за кого українцям не варто голосувати на Євробаченні 2025 і чому

Деякі учасники конкурсу мають заплямовану російським слідом репутацію

Вже у вівторок, 13 травня, у Базелі пройде перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. Цього дня на сцену вийдуть представники України – гурт Ziferblat. Ми вже розповідали, де і коли дивитися трансляції Євробачення 2025, а тепер ділимося, за учасників від яких країн українцям краще не голосувати і чому.

Зазначимо, що перед першим півфіналом у мережі поширилася інфографіка від телеграм-паблику "UA War Infographics", в якій наведено артистів із різних країн, за яких українцям не варто голосувати. Причина – зв’язок із Росією.

Учасники, за яких не рекомендують голосувати

Emmy (Ірландія) — авторка її пісні росіянка, а пісня про ностальгію за СРСР.

JJ (Австрія) — заявив, що на написання пісні його надихнула росіянка.

Parg (Вірменія) — виступав у Росії після 2022 року.

Маріам Шенгелія — агітує за проросійську партію "Грузинська мрія".

KAJ (Швеція) — підтримували проросійські пости у соцмережах.

Tommy Cash (Естонія) – пропагує ностальгію за СРСР, висловлювався "за мир", його номер ставила росіянка.

Чому не все так однозначно?

У коментарях під постами із "забороненими" для голосування артистами розпочалася бурхлива дискусія. Деякі українці не погоджуються з тим, що не потрібно голосувати за представників Швеції та Естонії.

Так, наприклад, користувачі захищають гурт KAJ, який раніше організовував з Wasa Teater концерт на підтримку України, де збирали кошти для нашої країни. У коментарях зауважили, що за Швецію можна спокійно голосувати, оскільки її представники продемонстрували проукраїнську позицію.

Також у мережі захищають Томмі Кеша з Естонії, який, незважаючи на свої зв’язки з Росією, також виступав на благодійних концертах на підтримку України.

Насправді українці мають право голосувати за тих учасників, які їм подобаються. А про те, як і де голосувати, ми вже докладно повідомляли.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2025 року. Представники України Ziferblat виступатимуть п’ятими.