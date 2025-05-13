Зі знаком якості та робочим календарем: в Україні продають легендарний радянський годинник

Їх почали випускати у Москві близько 50 років тому

В Україні продають наручний механічний годинник, виготовлений в СРСР з нержавіючої сталі. За словами продавця, він у робочому стані.

Відповідний лот виставлено на аукціон на одному із сайтів для колекціонерів. Початкова ціна складає 400 грн.

Йдеться про наручний годинник марки "Польот" з металевим браслетом, механізм якого включає 17 каменів. Зазначається, що у годиннику також працює календар. Рік виробництва виробу не вказаний, проте на задній кришці можна побачити серійний номер та знак якості.

Що стосується дефектів, у цій графі власник пише: "згідно з фото". На світлинах видно подряпини на корпусі. Аукціон розпочався 6 травня, а закінчиться 20 числа, тобто ще за тиждень.

За лотом стежать 3 особи, проте ніхто ще не піднімав ціну, можливо, це станеться в останній день торгів.

Продавець проживає в місті Тростянець Сумської області та по закінченню торгів готовий надіслати товар новому власнику поштою.

Довідка: "Польот" — марка радянських і російських годинників, які виготовляв Перший Московський годинниковий завод (Годинний завод "Польот"), починаючи з 1960-х років. У 1964 році годинник почав маркуватися зареєстрованим товарним знаком "Польот" (Poljot).

Раніше ми писали, що на одному з українських сайтів для продажу колекційних речей було виставлено рідкісні сережки радянського виробництва. Прикраса поєднує червоне золото проби 583 та натуральний нефрит.