Добрий знак: над Києвом з’явилася незвичайна веселка (фото)

Це насправді чудове видовище, що нагадує палітру художника

У вівторок, 13 травня, над лісом на Виноградарі перед грозою сфотографували веселку рідкісної форми. Вона не має звичайної форми дуги, а виглядає швидше як пляма з нерівними краями або туманність.

При цьому вона також не схожа на навкологоризонтальну дугу ("вогненна веселка"), що є одним із видів гало. Відповідні фото опубліковано у Telegram-каналі "ТіКиїв"

Кольори всередині "ляпки" розташовуються не впорядкованими рівними смугами, як на звичнішій нам веселці. Якщо розглядати розташування фарб, складається враження, що райдужна пляма з'явилася в результаті злиття щонайменше двох веселок. Нагадує палітру художника.

Так, можна побачити кілька плям помаранчевого кольору, кожна з яких обрамлена жовтим, зеленим, синім та фіолетовим по краю. Однак десь, наприклад, помаранчевий одразу переходить у фіолетовий, пропускаючи жовтий та зелений.

Можливо, киянам пощастило спостерігати й не веселку зовсім, а гало якогось зовсім рідкісного виду, про який ми нічого не знаємо. Тим більше, що на фото присутні перисті хмари, які зазвичай супроводжують гало і беруть участь у процесі створення цієї оптичної ілюзії.

Ми точно знаємо одне, природне явище, яке потрапило до об'єктива, неймовірно красиве. У ці важкі часи воно нагадує про те, наскільки прекрасний світ, і може бути добрим знаком.

Нагадаємо, 29 квітня у Києві спостерігалося рідкісне атмосферне явище — гало. Над містом з’явилося яскраве світлове кільце навколо сонця, яке городяни масово почали фіксувати на свої телефони.