Зносив дахи та виривав з корінням дерева: над Павлоградом пронісся ураган (фото та відео)

Стихія, що розбушувалася, наробила біди в місті

У п’ятницю, 9 травня, справжня буря промайнула над Павлоградом Дніпропетровської області. У місті ламало і виривало з корінням дерева, що обрушувалися на машини.

Ураган зривав дахи з будинків – елементи покрівлі гасали в повітрі, погрожуючи впасти на голови необережним перехожим. Жахливі відео наповнили мережу.

Чорні грозові хмари затягли небо, гуркотів грім. На кадрах видно смерчеву вирву, яка затягла дах будинку і різні предмети, що знаходилися у дворі. Все це гасало в небі та падало, де доведеться, ніби ображений велетень розкидав іграшки.

Коли буря стихла, стало видно наслідки. Зараз містом неможливо пройти – тротуари завалені вирваними деревами та шматками покрівлі – іноді досить великими. Автори відео не підбирали слів.

Внаслідок цього розбито машини, які були припарковані на вулиці. Також місцеві жителі зазначають, що обірвані дроти. Може бути пошкоджено не лише інтернет, а й електропостачання.

Про постраждалих від стихії, що розбушувалася, поки не повідомлялося.

Нагадаємо, вночі 9 травня на Буковині випав сніг. Так, у гірських регіонах стовпчик термометра опустився нижче за нуль, і деякі населені пункти замело.