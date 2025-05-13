Добрый знак: над Киевом появилась необычная радуга (фото)

Это на самом деле потрясающее зрелище, напоминающее палитру художника

Во вторник, 13 мая, над лесом на Виноградаре перед грозой сфотографировали радугу редкой формы. Она не имеет обычную форму дуги, а выглядит скорее как пятно с неровными краями или туманность.

При этом она также не похожа на окологоризонтальную дугу ("огненная радуга"), являющуюся один из видов гало. Соотвествующие фото опубликованы в Telegram-канале "ТиКиїв"

Цвета внутри "кляксы" располагаются не упорядоченными ровными полосами, как на более привычной нам радуге. Если разглядывать расположение красок, создается впечатление, что радужное пятно появилось в результате слияния по меньшей мене двух радуг. Напоминает палитру художника.

Так, можно увидеть несколько пятен оранжевого цвета, каждая из которых обрамлена желтым, зеленым, синим и фиолетовым по краю. Однако где-то, например, оранжевый сразу переходит в фиолетовый, пропуская желтый и зеленый.

Возможно, киевлянам посчастливилось наблюдать и не радугу вовсе, а гало какого-то совсем уж редкого вида, о котором мы ничего не знаем. Тем более, что на фото присутствуют перистые облака, обычно сопровождающее гало и участвующие в процессе сотворения этой оптической иллюзии.

Мы точно знаем одно, природное явление, которое попало в объектив, невероятно красиво. В эти тяжелые времена оно напоминает о том, как прекрасен мир, и может быть добрым знаком.

Напомним, 29 апреля в Киеве наблюдалось редкое атмосферное явление — гало. Над городом появилось яркое световое кольцо вокруг солнца, которое горожане массово начали фиксировать на свои телефоны.