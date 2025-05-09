Погода здивувала снігом посеред травня: вражаючі фото

Вночі стовпчик термометра опустився нижче нуля

В Україні на Буковині майже під кінець весни випав сніг. Так, у гірських регіонах вночі стовпчик термометра опустився нижче нуля і деякі населені пункти замело.

Відповідні фото публікують у мережі та пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Зазначається, що сніг випав не тільки на найвищій точці Карпат — горі Піп Іван, а у селі Верхній Яловець, Чернівецької області.

"У горах Буковини сьогодні знову випав сніг, температура опустилася до 0°С", — пишуть у мережі.

Зауважимо, що на фото видно не тільки засніжені вершини гір, а й поселення людей. Адже деякі українці мають домівки напрочуд близько до гірських масивів. До того ж снігу випало чимало, місцями утворились навіть маленькі кучугури.

Прикордонники радять уникати подорожей високогір'я під час негоди і планувати туристичні маршрути враховуючи погодні зміни і сніг.

За прогнозами Ventusky, на 9 травня вночі синоптики обіцяли сніг у гірських регіонах України та до -1 градусу. Однак вже вдень сонце пригріло до +12 градусів, то увесь сніг розтав. Однак синоптики також обіцяють сніг вночі і 11 травня, тому Карпати очікує зимова погода.

Погода в Україні 9 травня

Погода в Україні 11 травня

Нагадаємо, вже з неділі, 11 травня, в Україні почнуться дощі та грози, які триватимуть майже тиждень. Найбільше не пощастить східним та центральним областям.

Раніше "Телеграф" розповідав про прогноз погоди для Києва на вихідні, 10-11 травня.