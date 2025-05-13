Град завбільшки з виноград засипав Київ та інші області (відео)

Метеорологи прогнозують, що холодна погода збережеться

Погода не перестає дивувати українців — посеред травня країну засипало градом. Сьогодні, 13 травня, він пройшов у Києві, Вінниці, на Волині, Хмельниччині та в Сумській області.

Відповідні відео поширили місцеві телеграм-канали. Синоптики кажуть — це не останній холодний сюрприз на цьому тижні.

У столиці град випав у першій половині дня. Крім того, в Києві пройшла гроза і, мабуть, не остання на сьогодні, оскільки Укргідрометцентр оголосив через це у Київській області І рівень небезпечності, жовтий.

На Волині опади зафіксували у Володимирі вранці. Місцеві жителі поспішили зняти незвичне явище на відео. У Дніпропетровській області град розміром з горошину спостерігали в місті Самар.

Метеорологи прогнозують, що холодна погода збережеться. Найближчими днями по всій країні очікується похолодання через надходження арктичного повітря. У більшості регіонів йтимуть дощі.

Як утворюється град і чому він випадає навесні

Град формується в потужних грозових хмарах. Краплі води підіймаються висхідними потоками повітря на велику висоту, де замерзають. Процес повторюється багато разів, поки крижані кульки не стають занадто важкими і не падають на землю. Найчастіше град випадає навесні та влітку під час різких змін температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у кількох областях кардинально зміниться погода. Через заморозки там оголошено помаранчевий рівень небезпеки.