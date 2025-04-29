Плафон із лампочкою чи кінець світу? У небі Києва побачили незвичне явище (фото)

Користувачі не втрималися від іронії

У Києві сьогодні, 29 квітня, спостерігали рідкісне атмосферне явище — гало. Над містом з’явилося яскраве світлове кільце навколо сонця, яке містяни масово почали фіксувати на свої телефони.

Такі кадри з'явилися в місцевих пабліках. Зображення миттєво розлетілися соцмережами, викликавши захоплення та подив.

Сонячне гало в Києві 29 квітня

"Якщо торкнутись теорії змови, то ми бачимо плафон з лампочкою", — іронічно припустив один з користувачів. Дехто побачив у цьому містичний знак: "Кінець світу вже близько!", — написав один українець, а інший додав: "Може це звістка про кінець світу… ну або світла..?".

Що відомо про дане явище

Сонячне гало виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в кристаликах льоду, що перебувають високо в атмосфері — зазвичай у перистих хмарах. Найчастіше явище проявляється у вигляді світлого або слабко забарвленого кільця навколо сонця або місяця. Інколи до нього додаються паргелії — яскраві плями по боках світла, або світлові стовпи.

В Україні гало можна побачити кількадесят разів на рік, проте яскраве й добре видиме — лише 10-20 разів. Сьогоднішнє київське гало стало одним із таких випадків і водночас нагадуванням про зміну погодних умов — адже поява цього явища часто передвіщає наближення атмосферного фронту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 роки тому, у столиці з’явилося ще одне рідкісне явище — місячне гало, яке іноді називають "знаком згори". У народі вірять, що така поява має особливе значення.