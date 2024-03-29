У Києві погодне диво: одночасно град, злива, грім та веселка (фото та відео)

Мешканці столиці злякалися гучних звуків

У п’ятницю, 29 березня, у Києві сталось справжнє погодне диво. У столиці одночасно випав град, пройшла злива, чути грім і з’явилася веселка.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали. Зазначається, що грім був такий гучний звук, що жителі переплутали його з вибухами.

На кадрах видно, що град, розміром із перепелине яйце, приспав вулиці деяких районів столиці.

Крім того, сильна злива у Києві практично затопила місто. Вода піднялася до рівня тротуарів.

Однак після стихії у деяких районах столиці в небі з’явилася величезна та яскрава веселка.

До речі, як прогнозує КГВА, негода може тривати до кінця доби.

А поки що у столиці вже в 2-3 рази підвищилися ціни на таксі.

Приміром, у Uklon вартість таксі з лівого на правий берег варіюється від 439 грн до понад 1700 грн за преміум-авто. А "Bolt" за поїздку з лівого на правий берег пропонує від 450 до 1000 грн за поїздку (залежно від обраної точки).

Зазначимо, нещодавно в Одесі розбушувалася негода. Внаслідок тривалого дощу та штормового вітру в місті повалені дерева, на деяких вулицях було підтоплено та утруднено проїзд транспорту. Електротранспорт вийшов на лінію у кількості 50 відсотків рухомого складу. Люди були змушені чекати у чергах.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, якою буде погода в Україні до кінця останнього робочого тижня у березні. Синоптики обіцяють поступове потепління.