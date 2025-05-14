Від жигулів до елітних кросоверів: на яких авто їздять мери українських міст (фото)

Смаки на автомобілі в очільників українських міст значно різняться

За 2024 рік мери українських обласних центрів задекларували доволі різноманітні автомобілі – від бюджетних моделей 90-х орків до преміальних позашляховиків останніх років випуску.

Інфографіку на основі даних з Єдиного державного реєстру декларацій опублікував проєкт "Тризуб". Вона охоплює транспортні засоби, що належать безпосередньо міським головам або членам їхніх родин.

Так, мер Вінниці Сергій Моргунов задекларував Mercedes Benz GLE 400 2016 року випуску, який на момент придбання (2016 рік) коштував 1 490 000 грн – це авто зареєстроване на його дружину Наталію Моргунову. У власності самого очільника MERCEDES V300D 2020 року випуску, який родина придбала у 2022 році.

Мер Чернівців, Роман Клічук, у 2020 році придбав MERCEDES-BENZ S 350 2017 року випуску, який на момент набуття прав власності коштував 2 350 000 грн. Інше право користування він має на LAND ROVER VELAR 2019 року випуску, придбаний у тому ж 2020 році за 2 004 134 грн.

Мер Києва Віталій Кличко задекларував одразу чотири автомобілі (але це ще не рекорд серед очільників міст): LAND ROVER DISCOVERY 3.0 2013 року випуску (911 436 грн), та три TOYOTA SEQUOIA 2021 року випуску, на які Кличко має безоплатне право використання.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зареєстрував два автомобілі: VOLKSWAGEN PASSAT 2018 року випуску, придбаний у 2024 році за 635 500 грн (має у безоплатному користуванні) та AUDI Q5 2018 року випуску, який купила його громадянська дружина у 2020 році за 800 400 грн.

У 2024 році мер Рівного Віктор Шакирзян отримав у оренду одразу два автомобілі: LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY 2016 року та SKODA SUPERB 2023 року випуску.

Автомобілів, зареєстрованих на мера Львова Андрія Садового, у його декларації не виявилося, однак дружина очільника міста має одразу дві машини: SKODA KODIAQ 2017 року випуску (968 700 грн) та MERSEDES-BENZ V300 2021 року (2 374 350 грн). Обидва авто були придбані в рік випуску.

Мер Ужгорода Богдан Андріїв також не має авто у своїй власності, але безоплатно користується Audi Q8 2019 року випуску (3 348 662 грн), зареєстрованому на дружину. Остання також має Mercedes-Benz ML 350 4Matic М року випуску (562 000 грн).

Лише одне авто зареєстрував очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. У його декларації зазначено, що він володіє SKODA OCTAVIA 2016 року випуску (468 742 грн).

Тернопільський мер Сергій Надал володіє AUDI Q7 2024 року випуску (750 000 грн).

Очільник Хмельницького Олександр Симчишин також зареєстрував лише одне авто – NISSAN QASHQAI УНІВЕРСАЛ-В 2019 року випуску (534 500 грн).

Галина Шиманська, секретарка Житомирської міської ради, у своєму користуванні також має одну машину: Skoda Octavia 2009 року випуску, придбана у 2020 році за 45 000 гривень. Авто перебуває у власності її чоловіка.

Секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка задекларував NISSAN ROGUE 2014 року, придбаний у 2020 році за 45 000 грн.

В одіозного мера Одеси Геннадія Труханова та секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря автомобілі у декларації відсутні.

Три авто у своїй декларації зареєстрував мер Черкас Анатолій Бондаренко. Це – ВАЗ 210990-20 2007 року випуску, LEXUS LX 570 2021 року та MERCEDES-BENZ GLS 400 D 2022 року випуску.

У власності дружини мера Миколаєва Олександра Сєнкевича VOLVO XC90 2018 року випуску, придбана у 2019 році за 1 574 100 грн.

Роман Мрочко, начальник Херсонської МВА, зареєстрував LEXUS RX 450H 2018 року випуску за 1 400 000 грн.

Секретарка міської Ради Запоріжжя Регіна Харченко задекларувала FIAT 500 2011 року випуску, придбаний у 2024 році за 245 000 грн.

Її колега з Полтави Катерина Ямщикова зареєструвала у своїй декларації два авто – NISSAN MICRA 2005 року та NISSAN X-TRAIL 2004 року (у власності чоловіка).

Мер Харкова Ігоря Терехова орендує два авто: Mercedes-Benz L 350 CDI 4 MATIC 2013 року випуску та VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2005 року.

А от справжнім рекордсменом виявився Борис Філатов – очільник Дніпра. У його безпосередній власності – п’ять авто – Мерседес S600L 2012 року випуску (5 524 000 грн), Jaguar XJS Convert 1989 року (74 500 грн), Mercedes-Benz 200 1969 року (15 000 грн), Dodge RAM 2008 року (322 400 грн), РАФ 22031 1988 року (43 000 грн). Його дружина, Марина Філатова, володіє Porsche Panamera 2012 року випуску (1 697 000 грн), Porsche Cayenne 2008 року випуску (1 466 400 грн), Porsche Carrera 911 2007 року (612 355 грн).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що голова Добросинсько-Магерівської сільської ради на Львівщині Микола Сало отримує щомісячну заробітну плату, співставну з доходами міністра економіки України Юлії Свириденко. Його заробіток як посадовця місцевого самоврядування майже не поступається рівню міністерського.