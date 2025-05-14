От жигулей до элитных кроссоверов: на каких авто ездят мэры украинских городов (фото)

Вкусы на автомобиле у глав украинских городов значительно отличаются

За 2024 год мэры украинских областных центров задекларировали разные автомобили – от бюджетных моделей 90-х орков до премиальных внедорожников последних лет выпуска.

Инфографику на основе данных из Единого государственного реестра деклараций опубликовал проект "Тризуб". Она включает транспортные средства, принадлежащие непосредственно городским головам или членам их семей.

Так, мэр Винницы Сергей Моргунов задекларировал Mercedes Benz GLE 400 2016 выпуска, который на момент приобретения (2016 год) стоил 1 490 000 грн — это авто зарегистрированное на его жену Наталью Моргунову. В собственности самого главы MERCEDES V300D 2020 года выпуска, который семья приобрела в 2022 году.

Мэр Черновцов, Роман Кличук, в 2020 году приобрел MERCEDES-BENZ S 350 2017 года выпуска, который на момент обретения прав собственности стоил 2 350 000 грн. Другое право пользования он имеет на LAND ROVER VELAR 2019 выпуска, приобретенный в том же 2020 году за 2 004 134 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал сразу четыре автомобиля (но это еще не рекорд среди глав городов): LAND ROVER DISCOVERY 3.0 2013 года выпуска (911 436 грн), и три TOYOTA SEQUOIA 2021 года выпуска, на которые у Кличко есть бесплатное право использования.

Городской голова Луцка Игорь Полищук зарегистрировал два автомобиля: VOLKSWAGEN PASSAT 2018 года выпуска, приобретенный в 2024 году за 635 500 грн (имеется в безвозмездном пользовании) и AUDI Q5 2018 года выпуска, который купила его гражданская жена в 2020 году.

В 2024 году мэр Ровно Виктор Шакирзян получил в аренду два автомобиля: LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY 2016 года и SKODA SUPERB 2023 года выпуска.

Автомобилей, зарегистрированных на мэра Львова Андрея Садового, в его декларации не оказалось, однако жена главы города имеет сразу две машины: SKODA KODIAQ 2017 года выпуска (968 700 грн) и MERSEDES-BENZ V300 2021 года (2 374) выпуска.

У мэра Ужгорода Богдана Андреева также нет авто в своей собственности, но он безвозмездно пользуется Audi Q8 2019 года выпуска (3 348 662 грн), зарегистрированном на жену. Последняя имеет в собственности Mercedes-Benz ML 350 4Matic М года выпуска (562 000 грн).

Только одно авто зарегистрировал глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. В его декларации говорится, что он владеет SKODA OCTAVIA 2016 года выпуска (468 742 грн). Тернопольский мэр Сергей Надал владеет AUDI Q7 2024 года выпуска (750 000 грн). Глава Хмельницкого Александр Симчишин также зарегистрировал только один автомобиль – NISSAN QASHQAI УНИВЕРСАЛ-В 2019 году выпуска (534 500 грн).

Галина Шиманская, секретарь Житомирского городского совета, в своем пользовании также имеет одну машину: Skoda Octavia 2009 выпуска, приобретенная в 2020 году за 45 000 гривен. Автомобиль находится в собственности ее мужа. Секретарь Кропивницкого городского совета Олег Колюка задекларировал NISSAN ROGUE в 2014 году, приобретенный в 2020 году за 45 000 грн.

У одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова и секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря автомобили в декларации отсутствуют.

Три автомобиля в своей декларации зарегистрировал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. В собственности супруги мэра Николаева Александра Сенкевича VOLVO XC90 2018 года выпуска, приобретенная в 2019 году за 1 574 100 грн.

Роман Мрочко, начальник Херсонской МВА, зарегистрировал LEXUS RX 450H 2018 выпуска за 1 400 000 грн.

Секретарь городского Совета Запорожья Регина Харченко задекларировала FIAT 500 2011 выпуска, приобретенный в 2024 году за 245 000 грн. Ее коллега из Полтавы Екатерина Ямщикова зарегистрировала в своей декларации два автомобиля – NISSAN MICRA 2005 года и NISSAN X-TRAIL 2004 года (в собственности мужчины).

Мэр Харькова Игоря Терехова арендует два автомобиля: Mercedes-Benz L 350 CDI 4 MATIC 2013 года выпуска и VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2005 года.

А вот настоящим рекордсменом оказался Борис Филатов – руководитель Днепра. В его непосредственной собственности – пять авто – Мерседес S600L 2012 выпуска (5 524 000 грн), Jaguar XJS Convert 1989 (74 500 грн), Mercedes-Benz 200 1969 (15 000 грн), Dodge RAM 20 22031 1988 (43 000 грн). Его жена, Марина Филатова, владеет Porsche Panamera 2012 года выпуска (1 697 000 грн), Porsche Cayenne 2008 года выпуска (1 466 400 грн), Porsche Carrera 911 2007 года (612 355 грн)

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава Добросино-Магеровского сельского совета на Львовщине Николай Сало получает ежемесячную заработную плату, сопоставимую с доходами министра экономики Украины Юлии Свириденко. Его заработок как должностного лица местного самоуправления почти не уступает уровню министерского.