Верховна Рада ухвалила за основу закон про наставництво для дітей без батьків співавторства Олени Кондратюк

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13200 "Про наставництво".

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка є співавторкою законопроєкту. За її словами, до цього наставництво в українському законодавстві було дозволено тільки для дітей-сиріт і тих, хто офіційно позбавлений батьківського піклування.

"Але дітей, які нині потребують наставника, набагато більше. Це діти, які втратили тата чи маму на війні. Це ті, хто повернувся з депортації. Це випускники інтернатів, молоді самотні мами. Вони не мають підтримки. Не мають дорослого поряд, який підкаже, вислухає, скаже: "Я поруч. У тебе все вийде", — наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка підкреслила: у Європі давно роблять ставку на живі людські стосунки, а не інтернати. Водночас американські дослідження показують: діти з наставником рідше вживають алкоголь і наркотики, частіше здобувають освіту, беруть участь у волонтерстві, стають лідерами.

"Наставник — це не розкіш, а базова потреба. Цей законопроєкт дає нашим дітям шанс на краще життя і самореалізацію. Він визначає хто може бути наставником і кому це потрібно. Також вводяться дві форми наставництва. Індивідуальна, коли один наставник допомагає конкретній дитині і корпоративна, коли наставниками стають компанії або організації", — пояснила віцеспікерка Олена Кондратюк.

На її переконання, це відкриває великі можливості для залучення бізнесу, громадських ініціатив і небайдужих людей у допомозі дітям.

Заступниця голови Верховної Ради повідомила, що надалі законопроєкт готуватиметься до другого читання. Олена Кондратюк подякувала колективу авторів та авторок законопроєкту "Про наставництво". Вона також висловила вдячність тим народним депутатам, хто підтримав цю важливу законодавчу ініціативу в сесійній залі.