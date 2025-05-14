Верховная Рада приняла за основу закон о наставничестве для детей без родителей соавторства Елены Кондратюк

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13200 "О наставничестве".

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая является соавтором законопроекта. По ее словам, до этого наставничество в украинском законодательстве было разрешено только для детей-сирот и тех, кто официально лишен родительской опеки.

"Но детей, которые сейчас нуждаются в наставнике, гораздо больше. Это дети, которые потеряли папу или маму на войне. Это те, кто вернулся из депортации. Это выпускники интернатов, молодые одинокие мамы. Они не имеют поддержки. У них нет взрослого рядом, который подскажет, выслушает, скажет: "Я рядом. У тебя все получится", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула: в Европе давно делают ставку на живые человеческие отношения, а не интернаты. В то же время американские исследования показывают: дети с наставником реже употребляют алкоголь и наркотики, чаще получают образование, участвуют в волонтерстве, становятся лидерами.

"Наставник — это не роскошь, а базовая потребность. Этот законопроект дает нашим детям шанс на лучшую жизнь и самореализацию. Он определяет кто может быть наставником и кому это нужно. Также вводятся две формы наставничества. Индивидуальная, когда один наставник помогает конкретному ребенку, и корпоративная, когда наставниками становятся компании или организации", — пояснила вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее мнению, это открывает большие возможности для привлечения бизнеса, общественных инициатив и неравнодушных людей к помощи детям.

Заместитель председателя Верховной Рады сообщила, что в дальнейшем законопроект будет готовиться ко второму чтению. Елена Кондратюк поблагодарила коллектив авторов законопроекта "О наставничестве". Она также выразила благодарность тем народным депутатам, кто поддержал эту важную законодательную инициативу в сессионном зале.