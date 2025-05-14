"Сигналы неубедительны": Зеленский уколол Россию из-за переговоров в Стамбуле

В России пока не определились с составом делегации

Россия вместо того, чтобы соглашаться на переговоры, продолжает обстрелы Украины. При этом там до сих пор не дали четкого ответа на вопрос о том, кто будет представлять Москву на встрече в Стамбуле, которая состоится уже 15 мая.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогу 14 мая. Он отметил, что уже провел совещания со своей командой относительно формата переговоров в Турции.

"Я ожидаю (информации, — ред.), кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны", — сказал Зеленский.

По его словам, он видел сообщения, что в Турцию может прибыть президент США Дональд Трамп, что стало бы наиболее сильным аргументом приехать для Владимира Путина. Президент Украины подчеркнул, что эта неделя может изменить много чего и сейчас решаются многие вопросы.

В своем обращении он также отметил, что встречу поддерживают лидеры стран Глобального Юга, также прозвучали заявления со стороны Китая и есть четкая позиция США и Европы.

"Фактически сейчас наиболее очевидно для всех в мире за все время полномасштабной войны – очевидно, что единственным препятствием для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в Кремле пока не давали четкого ответа на вопрос, полетит ли Путин в Стамбул 15 мая. По предварительной информации, туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова.