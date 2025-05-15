Скрыт важный код? Действительно ли узор вышиванки такой сакральный

Следует различать вышиванку и традиционную вышитую рубашку.

Современная украинская вышиванка — это декор, который по большей части не имеет тайного значения. Ведь только давняя вышитая рубашка по всем канонам может нести какой-то смысл.

Об этом рассказал этнолог Владимир Щибря в интервью РБК-Украина. По его словам, пока нет смысла "читать" вышиванки, ведь не вся символика в этом нуждается.

"Возможно, когда-то в какое-то дохристианское время эти символы что-то означали, но со временем они потеряли свое значение. Это одно из предположений", — говорит Щибря.

Он отмечает, что к концу XIX-начало XX века этнографы не фиксируют никаких особых значений символов. В основном вышитое "плодородное поле" или "женское начало" — это просто выдумки, не имеющие подтверждения.

"В XIX-XX веке вышиванка — это декор и не больше. Есть понятие народной одежды и традиционной вышитой рубашки. А есть понятие "вышиванка". То есть здесь надо понимать, о чем мы говорим и что мы подаем. Если это давняя традиционная вышивка, там есть определенные каноны, определенные признаки", — отмечает Щибря.

По словам этнолога, следует различать вышиванку и вышитую рубашку, ведь первое — это современная вещь, не имеющая тайного смысла, ее можно вышить как и где угодно. А вот древние вышитые рубашки создавались по четким канонам. Например, женские рубашки были длинные, имели определенный крой и структуры. Орнаменты, их цвета и местоположения зависели от регионов.

"К началу XX века где-то еще теплилась эта традиция. А к середине XX века появляется такое явление, как вышиванка. Это подражание древней рубашке, но это имитация", — добавляет Щибря.

Он также отметил, что сейчас украинцы придают немало смысла вышиванкам, потому что этот миф о "тайном коде" изрядно укоренился. Кроме того, он переплетается с украинскими традициями.

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