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Тут час змінював свій хід: де знаходиться український "Бермудський трикутник"

Автор
Галина Михайлова
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Мешканці хутора кинули свої будинки
Мешканці хутора кинули свої будинки. Фото Колаж "Телеграфу"

На місці зниклого хутора фіксують аномалії

Зловісні місця можна знайти не тільки в Києві. В Україні існує своя версія Бермудського трикутника. Тут механізми поводять себе дивно, а люди бачать те, чого немає. "Бугайський трикутник" знаходиться на Сумщині. Колись тут був хутір — зараз про нього нагадує тільки напівзакинутий цвинтар.

На Сумщині, на місці зниклого хутора Мала Бугайка, вже десятиліттями фіксують аномальні явища. Місце прозвали "Бугайським трикутником" — через містичні історії, які з ним пов'язані. Зараз це поле з одиноким цвинтарем. Та колись тут жили люди. У 1930-х хутір почали залишати — занадто багато дивного коїлося довкола.

Місцева вчителька Зінаїда розповідала, що тут постійно горіла свічка. Невідомо звідки той вогник брався. Біль того — бачили тінь невідомої молодої дівчини. Вона збивала людей з дороги.

Бугайський трикутник знаходиться поруч з Холодником та Бугаївкою
Бугайський трикутник знаходиться поруч з Холодником та Бугаївкою

Колишні також чули невідому звуки на горищі. Дорослі навіть чергували з рушницями, думали — хтось прокрадається, та нікого не впіймали. Налякані, почали залишати хутір. Казали навіть про полтергейст. Остаточно закинули хутір в 50-х, розселившись по селах навколо.

Аномалії техніки та часу

У 70-х агроном Іван Бабій працював у місцевому колгоспі. Розповідав, що техніка на полі біля зниклого хутора виходила з ладу без причини. І худоба пастись тут не хотіли. Часто, під час роботи трактористам здавалось поле нескінченним, але вони встигали зупинитися просто біля краю яру.

І прилади поводились дивно. Дослідник аномалій Володимир Литовка зафіксував зсув стрілок годинника на сім хвилин уперед і відмову компаса. Майстер, який оглядав годинник, припустив — це може бути наслідком сильного магнітного поля. Формального наукового підтвердження аномалій на території Бугайського трикутника немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири місця в Києві, про які ходять містичні чутки. Одне з них — майже в центрі столиці.

Теги:
#Сумська область #Містика #Легенди