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Здесь время меняло свой ход: где находится украинский "Бермудский треугольник"

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Жители хутора бросили свои дома
Жители хутора бросили свои дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

На месте пропавшего хутора фиксируют аномалии

Зловещие места можно найти не только в Киеве. В Украине существует своя версия Бермудского треугольника. Здесь механизмы ведут себя странно, а люди видят то, чего нет. "Бугайский треугольник" находится в Сумской области. Когда-то здесь был хутор — сейчас о нем напоминает только полузаброшенное кладбище.

В Сумской области, на месте пропавшего хутора Малая Бугайка, уже десятилетиями фиксируют аномальные явления. Место прозвали "Бугайским треугольником" — через мистические истории, которые с ним связаны. Сейчас это поле с одиноким кладбищем. Но когда-то здесь жили люди. В 1930-х хутор начали покидать — слишком много странного творилось вокруг.

Местная учительница Зинаида рассказывала, что здесь постоянно горела свеча. Неизвестно откуда огонек брался. Более того — видели тень неизвестной молодой девушки. Она сбивала людей с дороги.

Бугайский треугольник находится рядом с Холодником и Бугаевкой
Бугайский треугольник находится рядом с Холодником и Бугаевкой

Бывшие жители также слышали неизвестные звуки на чердаке. Взрослые даже дежурили с ружьями, думали — кто-то прокрадывается, но никого не поймали. Испуганные, начали покидать хутор. Говорили даже о полтергейсте. Окончательно забросили хутор в 50-х, расселившись по селам вокруг.

Аномалии техники и времени

В 70-х годах агроном Иван Бабий работал в местном колхозе. Рассказывал, что техника на поле у пропавшего хутора выходила из строя без причины. И скот пастись здесь не хотели. Часто во время работы трактористам казалось поле бесконечным, но они успевали остановиться прямо у края оврага.

И приборы вели себя странно. Исследователь аномалий Владимир Литовка зафиксировал смещение стрелок часов на семь минут вперед и отказ компаса. Мастер, осматривавший часы, предположил, что это может быть следствием сильного магнитного поля. Формального научного доказательства аномалий на местности Бугайского треугольника нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех местах в Киеве, о которых ходят мистические слухи. Одно из них почти в центре столицы.

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#Сумская область #Мистика #Легенды