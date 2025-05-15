Трансляцію Євробачення 2025 можна дивитися в "Дії онлайн: як це зробити
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Другий півфінал конкурсу, як і грандфінал, можна переглянути абсолютно безкоштовно
Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення приймає швейцарське місто Базель. У вівторок, 13 травня, відбувся перший півфінал шоу, за результатами якого Україна пройшла у грандфінал. За лічені години пройде другий півфінал, де виступлять 17 країн.
Трансляція півфіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом, а 21:00 — передшоу, яке коментуватимуть Тимур Мірошниченко та Настя Ткаченко. "Телеграф" розповість, як переглянути виступи учасників у "Дії".
Як дивитися Євробачення 2025 у "Дії": покрокова інструкція
- Заходимо у застосунок "Дія" на вашому смартфоні та проходимо авторизацію, якщо потрібно.
- У меню натискаємо на пункт "Сервіси", який розташований на нижній панельці екрана.
- Обираємо пункт "Розваги" і натискаємо на розділ "Дія.TV".
- Шукаємо телеканал "Суспільне Культура HD" і обираємо його. Тепер ви можете дивитися трансляцію Євробачення 2025.
Де ще можна переглянути Євробачення
- на офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення Україна;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
- на Facebook-сторінках Суспільного мовника та Євробачення Україна;
- а також у форматі аудіотрансляції на Радіо Промінь.
Україна під час другого півфіналу не голосує. Ми можемо лише спостерігати за виступами учасників. Під час другого півфіналу виступлять 17 країн:
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
- Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
- Ірландія: Емм — Laika Party
- Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
- Данія: Ciccaa – Hallucination
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
- Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
- Сербія: Принц – Mila
- Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.
Раніше "Телеграф" розповідав, як "Дія" пожартувала над фронтменом гурту Ziferblat. Допис опублікували в TikTok застосунку.