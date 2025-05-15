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Трансляцію Євробачення 2025 можна дивитися в "Дії онлайн: як це зробити

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Прямий ефір другого півфіналу Євробачення можна переглянути в "Дії" Новина оновлена 15 травня 2025, 20:28
Прямий ефір другого півфіналу Євробачення можна переглянути в "Дії". Фото колаж Телеграфу, Getty Images

Другий півфінал конкурсу, як і грандфінал, можна переглянути абсолютно безкоштовно

Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення приймає швейцарське місто Базель. У вівторок, 13 травня, відбувся перший півфінал шоу, за результатами якого Україна пройшла у грандфінал. За лічені години пройде другий півфінал, де виступлять 17 країн.

Трансляція півфіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом, а 21:00 — передшоу, яке коментуватимуть Тимур Мірошниченко та Настя Ткаченко. "Телеграф" розповість, як переглянути виступи учасників у "Дії".

Як дивитися Євробачення 2025 у "Дії": покрокова інструкція

  1. Заходимо у застосунок "Дія" на вашому смартфоні та проходимо авторизацію, якщо потрібно.
  2. У меню натискаємо на пункт "Сервіси", який розташований на нижній панельці екрана.
  3. Обираємо пункт "Розваги" і натискаємо на розділ "Дія.TV".
  4. Шукаємо телеканал "Суспільне Культура HD" і обираємо його. Тепер ви можете дивитися трансляцію Євробачення 2025.
Як подивитись Євробачення в Дії
Як подивитись Євробачення в Дії
Як подивитись Євробачення в Дії
Як подивитись Євробачення в Дії

Де ще можна переглянути Євробачення

Україна під час другого півфіналу не голосує. Ми можемо лише спостерігати за виступами учасників. Під час другого півфіналу виступлять 17 країн:

  • Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
  • Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
  • Ірландія: Емм — Laika Party
  • Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi
  • Вірменія: Parg – SURVIVOR
  • Австрія: JJ – Wasted Love
  • Греція: Клавдія – Asteromata
  • Литва: Katarsis – Tavo akys
  • Мальта: Міріана Конте – SERVING
  • Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
  • Данія: Ciccaa – Hallucination
  • Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  • Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
  • Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
  • Сербія: Принц – Mila
  • Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "Дія" пожартувала над фронтменом гурту Ziferblat. Допис опублікували в TikTok застосунку.

Теги:
#Гурт #Євробачення-2025 #Ziferblat