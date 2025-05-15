Трансляцію Євробачення 2025 можна дивитися в "Дії онлайн: як це зробити

Другий півфінал конкурсу, як і грандфінал, можна переглянути абсолютно безкоштовно

Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення приймає швейцарське місто Базель. У вівторок, 13 травня, відбувся перший півфінал шоу, за результатами якого Україна пройшла у грандфінал. За лічені години пройде другий півфінал, де виступлять 17 країн.

Трансляція півфіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом, а 21:00 — передшоу, яке коментуватимуть Тимур Мірошниченко та Настя Ткаченко. "Телеграф" розповість, як переглянути виступи учасників у "Дії".

Як дивитися Євробачення 2025 у "Дії": покрокова інструкція

Заходимо у застосунок "Дія" на вашому смартфоні та проходимо авторизацію, якщо потрібно. У меню натискаємо на пункт "Сервіси", який розташований на нижній панельці екрана. Обираємо пункт "Розваги" і натискаємо на розділ "Дія.TV". Шукаємо телеканал "Суспільне Культура HD" і обираємо його. Тепер ви можете дивитися трансляцію Євробачення 2025.

Де ще можна переглянути Євробачення

Україна під час другого півфіналу не голосує. Ми можемо лише спостерігати за виступами учасників. Під час другого півфіналу виступлять 17 країн:

Австралія: Go-Jo – Milkshake Man

Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli

Ірландія: Емм — Laika Party

Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi

Вірменія: Parg – SURVIVOR

Австрія: JJ – Wasted Love

Греція: Клавдія – Asteromata

Литва: Katarsis – Tavo akys

Мальта: Міріана Конте – SERVING

Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom

Данія: Ciccaa – Hallucination

Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son

Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise

Сербія: Принц – Mila

Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "Дія" пожартувала над фронтменом гурту Ziferblat. Допис опублікували в TikTok застосунку.