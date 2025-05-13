Перший півфінал Євробачення 2025: як і коли голосувати українцям 13 травня

Голосувати можна за 24 години перед кожним півфіналом за свого фаворита

Вже сьогодні, 13 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Цьогоріч Україну представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Вони виступлять п’ятими у списку учасників. Тому готуймося вболівати та голосувати.

Шоу відбудеться у швейцарському місті Базель. За перемогу змагатимуться 37 країн. "Телеграф" розповість, де і як голосувати за Україну.

Коли і де дивитися Євробачення 2025

Два півфінали відбудуться 13 і 15 травня, а грандфінал — 17 травня. Україна виступатиме сьогодні, у першому півфіналі під номером п’ять. Пряма трансляція розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Фото: Getty Images

Дивитися пісенний конкурс можна телеканалі Суспільне Культура, на сайті Суспільне Євробачення або на YouTube-каналі Суспільне мовлення. Шоу також транслюватиметься на офіційному каналі Eurovision Song Contest, стримінговій платформі MEGOGO, а послухати конкурс можна на Радіо Промінь. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію.

Фото: Getty Images

Як голосувати

За свого фаворита можна віддати голос в офіційному додатку Eurovision Song Contest App. Він доступний для Android, iOS та Windows. Також можна буде надіслати SMS за номером 7576 і вказати номер, під яким виступає учасник (вартість повідомлення 8,50 грн).

Українці зможуть голосувати під час першого півфіналу, коли виступає Ziferblat, але віддати голос за свою країну не можна. За свого фаворита тепер можна голосувати глядачам з усього світу, окрім тих, хто перебуває у країнах-учасницях упродовж 24 годин перед кожним півфіналом.

Голосувати за улюблених виконавців можна через офіційний додаток Eurovision Song Contest App, SMS, телефонний дзвінок (номери з'являться під час ефіру) або вебплатформу esc.vote (активна лише у дні трансляцій). Віддати голос за представників України можуть українці, які перебувають за кордоном.

У першому півфіналі також виступлять:

Ісландія: Væb з піснею "RÓA"

Польща: Justyna Steczkowska з піснею GAJA"

Словенія: Klemen — з треком "How Much Time Do We Have Left"

Естонія: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"

Україна: Ziferblat із піснею "Bird of Pray"

Швеція: KAJ з треком "Bara bada bastu"

Португалія: Napa, "Deslocado"

Норвегія: Kyle Alessandro з піснею "Lighter"

Бельгія: Red Sebastian із треком "Strobe Lights"

Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"

Сан-Марино: Gabry Ponte з піснею "Tutta l’Italia"

Албанія: Shkodra Elektronike з піснею "Zjarrm"

Нідерланди: Claude з треком "C’est La Vie"

Хорватія: Marko Bošnjak, "Poison Cake"

Кіпр: Theo Evan з піснею "Shh".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Україна має перемогти на Євробаченні-2025. З 2003 року Україна завжди проходила у фінал пісенного конкурсу.