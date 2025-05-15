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Трансляцию Евровидения 2025 можно смотреть в "Дии" онлайн: как это сделать

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Прямой эфир второго полуфинала Евровидения можно посмотреть в Дии Новость обновлена 15 мая 2025, 20:28
Прямой эфир второго полуфинала Евровидения можно посмотреть в Дии. Фото колаж Телеграфу, Getty Images

Второй полуфинал конкурса, как и грандфинал, можно посмотреть абсолютно бесплатно

В этом году песенный конкурс Евровидения принимает швейцарский город Базель. Во вторник, 13 мая, прошел первый полуфинал шоу, по результатам которого Украина прошла в грандфинал. В считанные часы пройдет второй полуфинал, где выступят 17 стран.

Трансляция полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени, а в 21:00 — передшоу, которое будут комментировать Тимур Мирошниченко и Настя Ткаченко. "Телеграф" расскажет, как пересмотреть выступления участников в "Дии".

Как смотреть Евровидение 2025 в "Дии": пошаговая инструкция

  1. Заходим в приложение "Дия" на вашем смартфоне и проходим авторизацию, если нужно.
  2. В меню нажимаем пункт "Сервисы", который расположен на нижней панельке экрана.
  3. Выбираем пункт "Развлечения" и нажимаем на раздел "Дія.TV".
  4. Ищем телеканал "Общественное Культура HD" и выбираем его. Теперь вы можете посмотреть трансляцию Евровидения 2025.
Как посмотреть Евровидение в Дии
Как посмотреть Евровидение в Дии
Как посмотреть Евровидение в Дии
Как посмотреть Евровидение в Дии

Где еще можно посмотреть Евровидение

Украина во время второго полуфинала не голосует. Мы можем только наблюдать за выступлениями участников. Во время второго полуфинала выступят 17 стран:

  • Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
  • Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
  • Ирландия: Эмм — Laika Party
  • Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi
  • Армения: Parg – SURVIVOR
  • Австрия: JJ – Wasted Love
  • Греция: Клавдия – Asteromata
  • Литва: Katarsis – Tavo akys
  • Мальта: Мириана Конте – SERVING
  • Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
  • Дания: Ciccaa – Hallucination
  • Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  • Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
  • Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise
  • Сербия: Принц – Mila
  • Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Дія" пошутила над фронтменом группы Ziferblat. Сообщение опубликовали в приложении TikTok.

Теги:
#Гурт #Евровидение-2025 #Ziferblat