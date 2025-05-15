Трансляцию Евровидения 2025 можно смотреть в "Дии" онлайн: как это сделать
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Второй полуфинал конкурса, как и грандфинал, можно посмотреть абсолютно бесплатно
В этом году песенный конкурс Евровидения принимает швейцарский город Базель. Во вторник, 13 мая, прошел первый полуфинал шоу, по результатам которого Украина прошла в грандфинал. В считанные часы пройдет второй полуфинал, где выступят 17 стран.
Трансляция полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени, а в 21:00 — передшоу, которое будут комментировать Тимур Мирошниченко и Настя Ткаченко. "Телеграф" расскажет, как пересмотреть выступления участников в "Дии".
Как смотреть Евровидение 2025 в "Дии": пошаговая инструкция
- Заходим в приложение "Дия" на вашем смартфоне и проходим авторизацию, если нужно.
- В меню нажимаем пункт "Сервисы", который расположен на нижней панельке экрана.
- Выбираем пункт "Развлечения" и нажимаем на раздел "Дія.TV".
- Ищем телеканал "Общественное Культура HD" и выбираем его. Теперь вы можете посмотреть трансляцию Евровидения 2025.
Где еще можно посмотреть Евровидение
- на официальных сайтах Общественное Культура и Евровидение Украина ;
- на YouTube-канале Евровидение Украина ;
- в прямом эфире телеканала Общественное Культура ;
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;
- на Facebook-страницах Общественного вещателя и Евровидения Украина ;
- а также в формате аудиотрансляции на Радио Промінь.
Украина во время второго полуфинала не голосует. Мы можем только наблюдать за выступлениями участников. Во время второго полуфинала выступят 17 стран:
- Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
- Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
- Ирландия: Эмм — Laika Party
- Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
- Дания: Ciccaa – Hallucination
- Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
- Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise
- Сербия: Принц – Mila
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Дія" пошутила над фронтменом группы Ziferblat. Сообщение опубликовали в приложении TikTok.