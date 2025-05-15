Трансляцию Евровидения 2025 можно смотреть в "Дии" онлайн: как это сделать

Второй полуфинал конкурса, как и грандфинал, можно посмотреть абсолютно бесплатно

В этом году песенный конкурс Евровидения принимает швейцарский город Базель. Во вторник, 13 мая, прошел первый полуфинал шоу, по результатам которого Украина прошла в грандфинал. В считанные часы пройдет второй полуфинал, где выступят 17 стран.

Трансляция полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени, а в 21:00 — передшоу, которое будут комментировать Тимур Мирошниченко и Настя Ткаченко. "Телеграф" расскажет, как пересмотреть выступления участников в "Дии".

Как смотреть Евровидение 2025 в "Дии": пошаговая инструкция

Заходим в приложение "Дия" на вашем смартфоне и проходим авторизацию, если нужно. В меню нажимаем пункт "Сервисы", который расположен на нижней панельке экрана. Выбираем пункт "Развлечения" и нажимаем на раздел "Дія.TV". Ищем телеканал "Общественное Культура HD" и выбираем его. Теперь вы можете посмотреть трансляцию Евровидения 2025.

Где еще можно посмотреть Евровидение

Украина во время второго полуфинала не голосует. Мы можем только наблюдать за выступлениями участников. Во время второго полуфинала выступят 17 стран:

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man

Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli

Ирландия: Эмм — Laika Party

Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi

Армения: Parg – SURVIVOR

Австрия: JJ – Wasted Love

Греция: Клавдия – Asteromata

Литва: Katarsis – Tavo akys

Мальта: Мириана Конте – SERVING

Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom

Дания: Ciccaa – Hallucination

Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son

Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise

Сербия: Принц – Mila

Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Дія" пошутила над фронтменом группы Ziferblat. Сообщение опубликовали в приложении TikTok.