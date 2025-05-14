Сусідка України б’є рекорди на Євробаченні, хоча вважається аутсайдером (відео)

Співачка вже виходила на сцену Євробачення 30 років тому

Попри те, що фаворитом цього року на Євробаченні залишається гурт KAJ зі Швеції з треком Bara bada bastu, після першого півфіналу 13 травня на переглядах виступів на YouTube з великим відривом лідирує аутсайдер цьогорічного пісенного конкурсу.

На момент публікації цього матеріалу сценічний номер Польщі, а точніше представниці сусідньої з Україною країни Justyna Steczkowska (Юстини Стечковської) з конкурсною композицією Gaja, перевершив своїх суперників, включаючи український гурт Ziferblat з їхньою піснею Bird of Pray.

Євробачення 2025 — рекорд з переглядів на YouTube

Польська виконавиця та скрипалька Юстина Стечковська, яка змогла пройти у гранд-фінал Євробачення 2025, що відбудеться у суботу, 17 травня, зібрала близько мільйона переглядів на офіційному каналі Eurovision Song Contest. Далі йде Естонія (понад 500 тисяч переглядів), потім Україна (понад 320 тисяч переглядів) та цьогорічний фаворит – Швеція (понад 310 тисяч переглядів). Варто наголосити, що це лише учасники першого півфіналу конкурсу. Результати другого півфіналу ми дізнаємось після 15 травня, у четвер.

Лідери Євробачення 2025 на YouTube

Дивно, але сама Польща займає лише 20-й рядок у рейтингу букмекерів, згідно з даними таблиці eurovisionworld.com. Артистці віщують шанси на перемогу у менше одного відсотка.

Хто така Юстина Стечковська

Співачка та скрипалька народилася 2 серпня 1972 року у місті Ряшів. Власниця вокального діапазону майже у чотири октави. Двічі представляла Польщу на Євробаченні: 1995 року в Дубліні з композицією Sama (18-е місце) і тепер через 30 років — 2025 року у Базелі з піснею GAJA.

Нагадаємо, що цього року Україна знову попадає у фінал Євробачення. Ziferblat відіграли у першому півфіналі, проте одразу потрапили до мемів.