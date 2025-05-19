Росія змінює популярний український курорт до невпізнаваності (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 599
Замість школи — коридор до порту: як Росія перекроює Бердянськ
Росія окупувала Бердянськ в лютому 2022 року. З того часу з міста виїхала третина мешканців. Раніше — популярний курорт, зараз Бердянськ перетворився в привида самого себе. Анонімно місцеві мешканці кажуть, що на вулицях людей небагато навіть вдень, адже можуть зупинити та обшукати без пояснень будь-кого.
Багато магазинів закрито, дитячі майданчики порожні, а на популярних туристичних локаціях — встановлені стенди, що прославляють Росію та СРСР. Зокрема імпровізована виставка до 9 травня запрацювала на бульварі Шевченка. Йому росіяни повернули декомунізовану назву на честь Гайдара. Попри гарну погоду та кінець робочого тижня — на вулицях небагатолюдно.
Не багато людей і у вихідні. Користувачі діляться відео з Приморки. Центр Бердянська на заході сонця завжди збирав натовпи туристів та місцевих, однак 18 травня тут — майже ні душі.
Російська окупаційна влада готує масштабну перебудову захопленого Бердянська
Радіо Свобода повідомляло про плани окупантів повністю змінити місто — зі знесенням будинків, зміною інфраструктури та будівництвом нових логістичних вузлів. Планується демонтаж залізничної колії з набережної, будівництво нової залізничної колії від станції Берда, перенесення вокзалу та часткове знищення вулиці Покровської. Цей район фактично зникає — територію планують прорізати прямим коридором до морського порту.
Реконструкцію портової зони окупанти подають як частину "генерального плану". Водночас місцеві мешканці, які залишили місто, повідомляють: порт вже давно використовується як військова база. Окупанти хочуть його запустити, бо він працює на 20% від довоєнної потужності. Вони планують поглибити дно та збудувати поруч логістичні центри.
Колишні мешканці міста ризикують остаточно втратити залишене майно. У Росії в першому читанні ухвалили закон, який дозволяє конфісковувати майно громадян, що виїхали з "території РФ" (тобто й з ТОТ України) і "дискредитували армію". Під загрозою — всі, хто підтримав Україну або дав свідчення про злочини окупантів.
Заселяють Бердянськ росіянами
Через дефіцит працівників окупаційна влада почала заселяти місто росіянами. За даними The Telegraph, РФ перевезла на окуповані території сотні тисяч своїх громадян. У Бердянську новоприбулі обіймають керівні посади у школах, лікарнях і комунальних структурах. Особливо помітна присутність вихідців з Дагестану. Туристів мало, здебільшого — з інших окупованих частин України.
Раніше "Телеграф" розповідав, що людей неймовірно мало в окупованій Кирилівці. Колишній курорт на березі Азовського моря також занепадає.