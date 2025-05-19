Росія змінює популярний український курорт до невпізнаваності (фото, відео)

Замість школи — коридор до порту: як Росія перекроює Бердянськ

Росія окупувала Бердянськ в лютому 2022 року. З того часу з міста виїхала третина мешканців. Раніше — популярний курорт, зараз Бердянськ перетворився в привида самого себе. Анонімно місцеві мешканці кажуть, що на вулицях людей небагато навіть вдень, адже можуть зупинити та обшукати без пояснень будь-кого.

Багато магазинів закрито, дитячі майданчики порожні, а на популярних туристичних локаціях — встановлені стенди, що прославляють Росію та СРСР. Зокрема імпровізована виставка до 9 травня запрацювала на бульварі Шевченка. Йому росіяни повернули декомунізовану назву на честь Гайдара. Попри гарну погоду та кінець робочого тижня — на вулицях небагатолюдно.

Не багато людей і у вихідні. Користувачі діляться відео з Приморки. Центр Бердянська на заході сонця завжди збирав натовпи туристів та місцевих, однак 18 травня тут — майже ні душі.

Російська окупаційна влада готує масштабну перебудову захопленого Бердянська

Радіо Свобода повідомляло про плани окупантів повністю змінити місто — зі знесенням будинків, зміною інфраструктури та будівництвом нових логістичних вузлів. Планується демонтаж залізничної колії з набережної, будівництво нової залізничної колії від станції Берда, перенесення вокзалу та часткове знищення вулиці Покровської. Цей район фактично зникає — територію планують прорізати прямим коридором до морського порту.

Реконструкцію портової зони окупанти подають як частину "генерального плану". Водночас місцеві мешканці, які залишили місто, повідомляють: порт вже давно використовується як військова база. Окупанти хочуть його запустити, бо він працює на 20% від довоєнної потужності. Вони планують поглибити дно та збудувати поруч логістичні центри.

Бердянська коса в 2019

Колишні мешканці міста ризикують остаточно втратити залишене майно. У Росії в першому читанні ухвалили закон, який дозволяє конфісковувати майно громадян, що виїхали з "території РФ" (тобто й з ТОТ України) і "дискредитували армію". Під загрозою — всі, хто підтримав Україну або дав свідчення про злочини окупантів.

Луна-парк в окупованому Бердянську

Заселяють Бердянськ росіянами

Через дефіцит працівників окупаційна влада почала заселяти місто росіянами. За даними The Telegraph, РФ перевезла на окуповані території сотні тисяч своїх громадян. У Бердянську новоприбулі обіймають керівні посади у школах, лікарнях і комунальних структурах. Особливо помітна присутність вихідців з Дагестану. Туристів мало, здебільшого — з інших окупованих частин України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що людей неймовірно мало в окупованій Кирилівці. Колишній курорт на березі Азовського моря також занепадає.