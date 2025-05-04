Уся королівська рать в Україні? Британія могла передати ЗСУ всі свої самохідні гармати AS90

Загалом в Британії залишалося майже 60 AS90, проте офіційно їхня доля невідома

Велика Британія, цілком ймовірно, передала Україні усі свої 155-мм самохідні артилерійські установки AS90, яких британська армія мала приблизно 80 одиниць. Жодна з цих САУ зараз не перебуває на озброєнні британської армії, що дозволяє зробити цікавий висновок.

Про це пише британське мілітарне видання Army Technology. В матеріалі нагадали, що 32 САУ з 80, що залишалися на складах, було передано Україні у 2023 році, щоб посилити Збройні сили. Доля решти залишалася невідомою.

Загалом в Британії залишалося майже 60 AS90, але з 2023 року не було жодного офіційного повідомлення про нові передачі цих самохідних гармат Україні, стверджує видання. Оскільки точно відомо, що зараз на озброєнні британських військ немає жодної AS90, можна зробити висновок, що усі гаубиці було передано Україні. Втім, офіційних підтверджень цієї інформації немає як з боку Британії, так і з боку України.

Прийнята на озброєння британської армії у 1992 році, AS90 брала участь у бойових діях в Іраку в 2003 році. Загалом британська армія отримала 179 одиниць AS90, проте на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Британії залишалося приблизно 80 одиниць цих САУ.

Технічні характеристики AS-90

Вага – 45 тонн;

Екіпаж – 5 осіб;

Основне озброєння – 155-мм гармата L31A1 (довжина 39 калібрів), здатна стріляти різноманітними боєприпасами, включаючи осколково-фугасні снаряди;

Додаткове озброєння для самозахисту – 7,62-мм кулемет НАТО L7 GPMG;

Ефективна дальність стрільби стандартним снарядом – до 24 км;

Максимальна дальність стрільби активно-реактивним снарядам – до 30 км;

Швидкість – до 53 км/год на дорогах;

Дальність ходу – приблизно 420 км по шосе.

Нагадаємо, що в січні цього року першу найсучаснішу САУ RCH 155 німецького виробництва вже передали Україні. Церемонія передачі відбулася на заводі компанії KNDS у місті Кассель, де виробляють цю сучасну систему озброєння. Це перша з 54 гаубиць, але її не перевезли в Україну. Перші шість гармат із постачання використовуватимуть для навчання українських військових в Німеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав про чеську САУ DITA, яка має особливий режим стрільби. Він дозволяє стріляти трьома різними траєкторіями, з влученням в ціль одночасно.