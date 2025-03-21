Авіація буде? Британія розмірковує над відправленням в Україну винищувачів Typhoon

Британія бере на себе ініціативу, оскільки політика адміністрації президента США Трампа щодо миротворчої місії в Україні створює невизначеність

Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела. Під час обговорення, яке відбувалося у штаб-квартирі британської армії в Нортвуді, були присутні прем'єр Британії Кір Стармер та керівник об'єднаних закордонних операцій, генерал-лейтенант Нік Перрі.

Високопоставлене джерело видання у Королівських військово-повітряних силах сказало, що під час зустрічі йшло обговорення повітряного прикриття миротворчих сил, оскільки сили на землі потребують "прикриття зверху". Королівські ВПС готові надати для миротворчого корпусу винищувачі Eurofighter Typhoon, або американські F-35, оскільки вони дозволяють мати перевагу над російськими літаками.

Британія бере на себе ініціативу, оскільки неадекватна політика адміністрації президента США Трампа щодо миротворчої місії в Україні створює невизначеність. Трамп заявляв, що не буде надавати місії миротворців будь-якої військової підтримки, проте вимагає від європейських країн зробити більше, ніж нібито роблять Сполучені Штати.

Зазначимо, що другий саміт "Коаліції охочих" пройшов у Лондоні 15 березня під керівництвом прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. На саміті зібрали лідерів країн НАТО та Співдружності, готових надати сили для того, щоб сформувати та відправити в Україну миротворчий корпус. Наступний саміт, вже третій, відбудеться у Парижі 27 березня, на нього запросять Україну.

При цьому відомо, що західні союзники розпочали активні переговори щодо створення детальних військових планів для англо-французьких миротворчих сил, які мають забезпечити підготовку до можливого перемир’я в Україні. За одним із планів, британські та французькі військові сили будуть дислоковані в ключових містах, портах і на об’єктах критичної інфраструктури України. У Чорному морі планується розташування патрульних кораблів та мінних тральщиків.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна зацікавлена у припиненні вогню та готова піти на пропозиції США. При цьому вона не визнає територіальних поступок і підтримує розміщення миротворців на своїй території.