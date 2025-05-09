Британія "привітала" Росію величезним пакетом санкцій

Велика Британія оголосила про черговий пакет санкцій проти Росії 9 травня 2025 року. Про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав британський прем'єр Кір Стармер.

Спрямований він проти російського тіньового флоту. "Ми зробимо все можливе, щоб знищити її тіньовий флот, позбавити її військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, на яку ми покладаємося в нашому повсякденному житті", — написав Стармер.

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