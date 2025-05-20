У Миколаєві з'явилася незвична дорожня розмітка. Що вона означає та чому люди незадоволені (відео)

Її нечасто можна зустріти на дорогах

Нова розмітка з'явилася на дорогах Миколаєва, що виглядає як зигзаг. Вона є досить рідкою на українських дорогах, тому привернула увагу.

Відео з новою розміткою опублікував Telegram-канал "Труха Миколаїв". Розмітка являє собою ламану лінію, вона попереджає про наближення до пішохідного переходу чи велосипедного переїзду з підвищеною небезпекою.

Що означає розмітка з ламаних ліній

Розмітка 1.24 (ламана крайова і осьова лінії) попереджає про наближення до пішохідного переходу чи велосипедного переїзду з підвищеною небезпекою (обмежена їх видимість, підвищений рівень аварійності, наявність поблизу навчальних закладів. Її ціль у концентрації уваги водія.

Як правило вона складається з восьми ламаних ліній, але їх кількість може бути більшою, чи меншою. Водночас їх не може бути більш як 18, або менш як дві.

Як реагують миколаївці

Містяни не бачать сенсу у новій розмітці. На їхню думку, більш доцільно було б оновити звичну розмітку.

"Яка необхідність? Щоб в черговий раз відмити кошти? Водії і так знають, що попереду чи перехід, чи переїзд… Зайві кошти? Відправте на ЗСУ!", "Краще б звичайну розмітку вчасно оновлювали, тільки зайва фарба, коли на половині магістральних вулиць немає розмітки взагалі по півроку", "А що знаками вже ніхто не користується?", — пишуть жителі міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий дорожній знак на вулицях Одеси викликав здивування і плутанину серед автомобілістів. Водії почали жартувати.